大光麵食譜｜酸辣牛肉麵、拉麵炒飯、韓式冷麵等7種即食麵煮法

即食麵食譜｜酸辣牛肉麵、拉麵炒飯、韓式冷麵等7種公仔麵煮法 頹麵都可變高級

即食麵（英文Instant Noodles）包括大光麵、出前一丁或公仔麵一直都是忙碌時的好伙伴，但煮麵除了加雞蛋、午餐肉、沙嗲牛肉、五香肉丁外，其實還有很多新奇的即食麵食法！以下就為大家準備了酸辣牛肉麵、拉麵炒飯、韓式冷麵等4種公仔麵食譜特別煮法，有時間的話不妨嘗試一下，讓吃厭了的公仔麵也變得新鮮吧！

即食麵食譜｜蛋黃醬辛辣麵 不少人都喜歡吃蛋黃醬，但你有想過把蛋黃醬加進公仔麵裏嗎？加入蛋黃醬、雞蛋和蒜蓉後，湯底立刻變得濃郁，一點也不像在吃公仔麵，想令湯底更濃郁的話，更可以在最後加一片芝士，令到味道更加濃烈。如果不喜歡吃辛辣麵，亦可以用其他牌子的公仔麵，不過建議還是選用香辣口味，味道會更加過癮。 蛋黃醬辛辣麵材料 辛辣麵 1包／無菌蛋 1隻

蛋黃醬 適量／蒜蓉 適量 蛋黃醬辛辣麵做法 1.將無菌蛋、蛋黃醬、蒜蓉和辛辣麵味精混合均勻。

2.將辛辣麵餅和乾燥蔬菜包一起煮熟，建議放400mL水即可。

3.麵餅煮至喜歡的軟硬度，連同滾水倒進調味料裡攪拌即可。

即食麵食譜｜麻醬酸辣牛肉麵 喜歡吃辣的話，絕對不可以錯過麻醬酸辣牛肉麵的做法！雖然準備的材料比較繁複，但是做法並不困難，味道更有吃四川酸辣米線的感覺，而配上彈牙的公仔麵，口感則更豐富，有時間的話一定要嘗試一下。 麻醬酸辣牛肉麵材料 公仔麵餅 1份／肥牛 100g

蒜蓉 2茶匙／辣椒仔 適量

蔥花 適量／辣椒粉1 茶匙

芝麻 適量 ／陳醋 2茶匙

生抽 1茶匙／蠔油 1茶匙／鹽 適量

雞精 適量／砂糖 適量／芝麻醬 2 茶匙 麻醬酸辣牛肉麵做法 1.碗中加入蒜蓉、蔥花、辣椒粒、芝麻，然後淋上煮熟的熱油。

2.加入陳醋、生抽、蠔油、鹽、雞精和砂糖，稍微攪拌後再加入芝麻醬，然後攪拌均勻。

3.將麵餅煮至喜歡的軟硬度撈出，然後放入醬汁中。

4.煮麵的熱水加入肥牛，快速焯熟後撈出放入麵中即可。

即食麵食譜｜番茄牛奶公仔麵 番茄和牛奶這個配搭聽起來不太協調，但其實最近在韓國大熱的玫瑰炒年糕便是由番茄和奶油醬汁組成，因此這款公仔麵亦都會有相似的感覺。建議公仔麵附上的湯包不要全部加入，不然會令湯底太鹹，加入番茄令可以令湯底變得更健康。 番茄牛奶公仔麵材料 公仔麵 1包／番茄 2個

番茄醬 適量／牛奶 150mL 番茄牛奶公仔麵做法 1.先把兩個番茄剁碎，然後放入煲中，再倒入約450mL熱水。

2.熱水煮滾後適當攪拌，待番茄煮融便加入適量番茄醬提香。

3.湯底攪拌均勻後加入公仔麵餅。

4.待麵餅散開後，加入湯包，建議選用清湯或辣味，令湯底不會太違和。

5.加入牛奶攪拌幾下，待煮滾後即可。

即食麵食譜｜韓式年糕公仔麵 如果特別喜歡吃韓國菜的話，便一定要在家製作這款韓式年糕公仔麵！其實這款菜式便是韓國人常吃的「라볶이 」，即「炒拉麵年糕」，比一般炒年糕添加了彈牙的公仔麵，兩款食品加起來簡直是碳水化合物愛好者的天堂！ 韓式年糕公仔麵材料 韓式公仔麵 1包／年糕 適量／芝士片 1片／韓式辣醬 2湯匙

生抽 1 湯匙／砂糖 適量／辣椒粉 適量 韓式年糕公仔麵做法 1.碗中倒入韓式辣醬、生抽、砂糖和辣椒粉，然後倒入大半碗清水攪拌均勻。

2.煲中加350mL水，煮滾後加入麵餅和年糕，煮1分鐘後撈起過冷河。

3.將調好的醬汁倒入煮麵的滾水中煮開，放入麵和年糕。

4.煮至濃稠後鋪上一片芝士即可。

即食麵 食譜 ｜ 玫瑰醬辛拉麵 不要以為玫瑰是代表真的玫瑰花！近年韓國非常流行這款「粉紅醬意粉」，將牛奶與韓式辣椒醬混在一起，營造出淡淡的玫瑰粉紅色！加入牛奶的即食麵味道不但變得更濃郁，而且更可以大大減低辣度，不吃辣的你都可以一試！ 玫瑰醬辛拉麵材料 辛拉麵 1 包、香腸、牛奶

韓式辣椒醬、芝士、洋蔥、蒜頭 玫瑰醬辛拉麵做法 1. 首先將配料洋蔥及蒜頭切好，香腸亦要切斜紋。

2. 將550ml牛奶放入鍋中，再加入半勺辣椒醬，開火煮沸。

3, 再加入其他食材、辛拉麵及調味粉包，煮熟後即可食用。

4. 喜歡芝士的你也可以加上作點綴。

即食麵 食譜 ｜ 韓式冷麵 除了做成湯麵之外，大家都可以將即食麵製成冰涼清爽的冷麵，再加上辛拉麵本身的辣味，絕對會令人一試上癮，夏天解渴必食！ 韓式冷麵材料 辛拉麵 1 包、青瓜絲、椰菜絲、蔥花

綠辣椒、水煮蛋 1 個、芝麻 適量 醬汁：辛拉麵調味粉 1包、砂糖 1.5大匙、醋 1.5大匙、醬油 1.5大匙、水200mL、冰 適量 韓式冷麵做法 1. 首先將辛拉麵煮熟，再過冷河，瀝乾備用。

2. 將所有配料：青瓜絲、椰菜絲、蔥花、綠辣椒切成絲。

3. 再將醬汁攪拌好，如果覺得太鹹可以再加入冰塊調整。

4. 將麵條放在碗內，配料放在麵上後淋上醬汁，放上水煮蛋及芝麻即可。

即食麵 食譜 ｜ 拉麵炒飯 如果平時嫌只煮一個麵不夠飽的話，那就一定要學會這個食譜！大家更可以按照自己的喜好添加配料，煮一個創意十足的炒飯！ 拉麵炒飯材料 杯麵 1 個、雞蛋 2 個、白飯 1 碗

餐肉粒、蔥花、油、水 拉麵炒飯做法 1. 將杯麵塊放在密實袋，倒入調味粉再捏碎。

2. 將麵碎倒回杯中，加入熱水泡好。

3. 在鍋中加入油炒好蔥花蛋備用。

4. 加入白飯、杯麵、餐肉粒及蔥花蛋，不斷拌炒。

5. 最後將炒飯倒入原本的杯麵，用湯匙壓成型後，再倒在碟上即可食用。