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生活
2022-06-29 14:30:00

大口仔現身新世紀廣場 設6大露營打卡位

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各位「大口仔」粉絲留意！Sanrio剛於6月中公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果，大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第1位。為答謝香港粉絲支持，大口仔結伴女朋友nako-chan及弟弟maakun將現身MOKO旺角新世紀廣場，以音樂迎接盛夏。

MOKOminna no tābō夏日Music Camping」活動將於714日至820日舉行，並設有6大山系露營打卡位，例如音樂茶座露營車、BBQ野餐燒烤區及音樂鞦韆等，讓大家在冷氣地方都可以瞬間出走，置身綠油油景致。場內更設有大口仔期間限定店，售賣會場限定精品，The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。

maakun 音樂鞦韆 BBQ 野餐燒烤區 溫馨帳幕營火 音樂茶座露營車 大口仔休息小站 nako-chan 野餐區

另外，商場由即日起至731日推出「MOKO夏日消費賞」及「6PM後加碼賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享高達$1,100回贈，包括餐飲、時裝、美容贈券。

大口仔摺合帳篷($369)及摺合露營椅子($319) 陶瓷麵碗 $149.9 陶瓷杯連蓋 $89.9 大口仔毛公仔 $169.9 大咕臣 $439.9 縮骨遮 $219.9

MOKO新世紀廣場「MOKOminna no tābō 夏日Music Camping」主題活動

日期：2022714日至820

時間：上午10時至晚上10

地點：MOKO MTR樓層中庭

 

Music Camping小島打卡區

日期：2022714日至820

時間：上午10時至晚上10

地點：M L1樓層走廊(MOKO POP)

 

「大口仔期間限定店」

日期：2022714日至820

時間：上午11時至晚上8

地點：MOKO MTR樓層中庭

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