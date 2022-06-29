大口仔現身新世紀廣場 設6大露營打卡位

各位「大口仔」粉絲留意！Sanrio剛於6月中公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果，大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第1位。為答謝香港粉絲支持，大口仔結伴女朋友nako-chan及弟弟maakun將現身MOKO旺角新世紀廣場，以音樂迎接盛夏。

「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」活動將於7月14日至8月20日舉行，並設有6大山系露營打卡位，例如音樂茶座露營車、BBQ野餐燒烤區及音樂鞦韆等，讓大家在冷氣地方都可以瞬間出走，置身綠油油景致。場內更設有大口仔期間限定店，售賣會場限定精品，The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。