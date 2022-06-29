大口仔現身新世紀廣場 設6大露營打卡位

各位「大口仔」粉絲留意！Sanrio剛於6月中公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果，大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第1位。為答謝香港粉絲支持，大口仔結伴女朋友nako-chan及弟弟maakun將現身MOKO旺角新世紀廣場，以音樂迎接盛夏。
「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」活動將於7月14日至8月20日舉行，並設有6大山系露營打卡位，例如音樂茶座露營車、BBQ野餐燒烤區及音樂鞦韆等，讓大家在冷氣地方都可以瞬間出走，置身綠油油景致。場內更設有大口仔期間限定店，售賣會場限定精品，The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。
另外，商場由即日起至7月31日推出「MOKO夏日消費賞」及「6PM後加碼賞」，The Point會員以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享高達$1,100回贈，包括餐飲、時裝、美容贈券。
MOKO新世紀廣場「MOKO．minna no tābō 夏日Music Camping」主題活動
日期：2022年7月14日至8月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：MOKO MTR樓層中庭
Music Camping小島打卡區
日期：2022年7月14日至8月20日
時間：上午10時至晚上10時
地點：M L1樓層走廊(近MOKO POP)
「大口仔期間限定店」
日期：2022年7月14日至8月20日
時間：上午11時至晚上8時
地點：MOKO MTR樓層中庭