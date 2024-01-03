大坑美食｜瑞士意大利Fusion菜餐廳Nocino登陸大坑 $65歎芝士炸餡餅 必試麵包蟹黑胡椒芝士意粉

主打瑞士意大利融合菜式的餐廳Nocino近日在大坑正式開業，餐廳由經驗豐富的餐飲專家 Matthew Ziemski 所創立，供應一系列多元化的佳餚美饌，如麵包蟹黑胡椒芝士意粉、和牛他他、炸餡餅等，餐廳更提供香港少見提供稀有瑞士芝士和醃肉，配襯瑞士葡萄酒和特調雞尾酒，適合情侶或好友相聚用餐。

大坑新店 瑞士意大利Fusion菜餐廳Nocino

Nocino以歐洲洞穴餐廳為裝修設計靈感，樓底特高，加入了木質元素、古董家具和鏡子，並設有開放式廚房，整體充滿歐陸風情，氣氛一流。食物款式方面，重點推介多款餐廳新鮮製作的意粉，如味道豐富的牛腱肉醬麻花意粉（$165）、鮮甜美味的麵包蟹黑胡椒芝士意粉（$185）、以及温暖心靈的素食之選——南瓜意大利雲吞（$155），風味獨特。和牛他他（$145）亦值得品嚐，餐廳以瑞士風格重新演繹，菜式上鋪有脆薯和特製的牛奶蒜蓉醬，口感層次豐富。還有餐廳招牌貨「Malakoff」炸餡餅（$65／個），餡餅釀入大量格呂耶爾芝士再油炸，切開後滿滿的芝士流出，香口惹味，非常吸引！

另外亦有由餐廳經理兼調酒師 Bikram Shrestha精心製作的雞尾酒，Clear Day in Maggiore（$95）以伏特加為基酒，搭配薰衣草、灰皮諾葡萄酒和苦艾酒調製而成，味道酸甜。而如果想品嚐瑞士葡萄酒，每瓶價格則由$750 起，心水是來自瑞士提契諾地區的 Rovere, Baiocco Merlot，帶有紅桑子和微妙香料味道，入口清新順滑，同樣值得一試。