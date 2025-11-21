大型商場化身運動場 華懋荃運會「GAME ON」 延續全運會精神 推動全民運動 促進跨代共融

華懋荃運會共設「Get Ready」及「GAME ON」兩階段，其中首階段「Get Ready」於十月已展開，共舉辦了超過70場活動。而次階段「GAME ON」則由今日至本周日（11月23日）舉行，場內已預備了包括劍擊、保齡球、欖球、射箭、場地單車、高爾夫球、布袋球等十項運動項目，供不同年齡的市民到場參與挑戰自己。同時，參加者亦可於指定時段試玩包括芬蘭木柱體驗，以及結合體操及瑜伽元素的「動物流」體驗等新興運動。活動還設有多元空間節目，包括有香港花式搖搖協會的花式搖搖表演、中國香港跳繩總會的花式跳繩、香港遊樂場協會的彈床健身體驗班和雜藝工作坊等，歡迎市民參加體驗運動的樂趣。

職業運動員及壯年運動員 分享運動心得

於昨日舉行的荃運會典禮上，除請來華懋集團主席及獨立非執行董事Peter Brien先生、華懋集團執行董事兼行政總裁張利民先生任主禮嘉賓外，亦請來香港職業拳擊運動員曹星如，以及世界壯年運動會W90銀牌得主藍楊佩芳女士（92歲）、M85銀牌得主楊智堅先生（89歲）、W80銀牌得主溫麗城女士（83歲）及W60 100米及標槍代表駱雪儀女士（62歲）出席並分享他們的運動心得。

華懋集團主席及獨立非執行董事Peter Brien先生致辭時指，活動將全運會的精神帶到荃灣，讓所有年齡的市民一同運動，推廣體育精神和社會共融，並藉是次活動推廣跨代共融，讓長者亦可盡展活力，不受年齡限制，讓大家感受運動的樂趣和培養健康生活的熱情。華懋集團執行董事兼行政總裁張利民先生則指運動是對自己健康的重要投資，他分享自己每天上班前先做運動，可以令工作更有精神，他建議大家量力而為，由每日步行6000至8000步開始。華懋集團於未來半年亦會繼續舉辦不同運動項目供市民參與。

