大埔全新2萬呎寵物共享花園登場 4大打卡位+周末限定活動 人寵齊齊Play Eat Tai Yuen Pawty

位於大埔市中心的大元商場一樓平台近日優化成為「Play Eat Tai Yuen」寵物共享花園，佔地2萬呎，即日起至7月30日期間更舉辦「Play Eat Tai Yuen Pawty」主題活動，必影推介有3.5米高的「甜蜜彩虹冬甩」。

不少主人逢假日都會搵地方帶毛孩去放電，順便放鬆心情Chill一Chill。不過，要找到地理位置鄰近市中心，交通方便，兼且活動空間及設施配套充足的人寵好去處絕非易事。位於大埔市中心的大元商場全新打造成集玩樂、飲食和購物於一身的消閒空間，而商場的一樓平台近日亦優化成為「Play Eat Tai Yuen」寵物共享花園，佔地2萬呎，即日起至7月30日期間更舉辦「Play Eat Tai Yuen Pawty」主題活動，花園內特設4個巨型美食裝置，歡迎人寵齊齊到場邊玩邊打卡！

必影3.5米高彩虹冬甩 逾7米闊巨型香蕉滑梯 佔地2萬呎的「Play Eat Tai Yuen」寵物共享花園，即日起至7月30日期間，設置4組以美食為主題的巨型打卡裝置。必影推介就有3.5米高的「甜蜜彩虹冬甩」，旁邊還特別設置了專為毛孩而設的小冬甩，讓人寵發揮創意，拍下有趣合照。另一個亮點就是超過7米闊的「香蕉大滑梯」，像真度極高，玩得睇得又影得。放滿水果和蔬菜的「迷你蔬果莊園」以及色彩繽紛的「大元甜點車」，同樣值得打卡留念。

升級寵物友善設施Chillax體驗 寵物友善café進駐 大元商場平台花園優化後，特意增設多項寵物友善設施，包括寵物便便收集箱、自動感應消毒液機及寵物專用的糧食碗裝置等。而花園旁邊的食店更是寵物友善餐廳的集中地，包括日式料理富山居、西式餐廳歐陸冰室及超人氣的刺蝟主題咖啡店Kuri Café均設有半露天茶座，歡迎大家帶同毛孩一同用餐。

