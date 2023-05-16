大埔大元商場︱2萬呎寵物共享花園 4大打卡熱點 + 周末毛孩主題活動

新界北或大埔區的狗奴與主子又有好去處了。大埔大元商場優化 2 萬呎平台花園，改建成寵物共享花園，舉辦「 Play Eat Tai Yuen Pawty 」主題活動，設置驚喜四大美食造型打卡熱點，讓一眾寵物主與毛孩，打卡暢玩共度歡樂時光。

7 米闊香蕉大滑梯 3.5 米高彩虹冬甩打卡點 大元商場「Play Eat Tai Yuen」寵物共享花園主題活動，由即日起至7月30日舉辦，花園特設4個色彩繽紛的巨型美食打卡裝置，包括3.5米高的「甜蜜彩虹冬甩」，讓毛孩和狗奴可一起拍下有趣合照。另一亮點是超過7米闊的「香蕉大滑梯」，大家可在像真度極高的巨型香蕉旁盡情打卡。開心時光過後，別忘了到擺滿水果和蔬菜的「迷你蔬果莊園」，以及色彩繽紛的「大元甜點車」前打卡留念，記錄與主子一起的甜蜜時光。

一連 4 個周末寵物主題活動 活動期間一連4個周末，大元商場將於指定日子舉辦多項與寵物相關的主題活動，包括「大元尋寶」遊戲、「愛寵攤位遊戲」、「星級寵物學堂」、「寵物領養日」、「毛孩萌照拍攝」等。此外，在活動期間， 大元商場將放置寵物用品回收箱，歡迎大家將清洗潔淨而沒有破損的寵物用品，捐贈給寵物慈善機構，幫助被遺棄動物。而花園旁邊的食店，包括日式料理富山居、西式餐廳歐陸冰室及超人氣的刺蝟主題咖啡店Kuri Café，是寵物友善餐廳，歡迎狗奴帶同毛孩一起用餐。

帶毛孩消費可獲泊車優惠及福袋 大元商場亦會派發愛寵人士福利，只要於場內大元商場及街市消費，即可換領電子印花，憑指定數量電子印花，可換領萌爆動物收納袋。輕巧實用的萬用收納袋，既精美又方便，是環保收納好幫手！此外，駕駛人士帶同寵物一同到大元商場消費，可換領泊車優惠，同時可免費獲得寵物用品福袋一個。