大埔宏福苑五級火｜一文睇多間捐款機構資料 免行政費全數援助/Alipay推免手續費捐款

大埔宏福苑五級火災情嚴重，造成多人傷亡，不少住戶受影響，頓失家園。想幫助受影響家庭及居民的救援和支援重建工作，可以考慮捐款援助。以下為各位整合多個開設專項捐款的慈善機構，一文睇多間不同機構的資料及捐款方法，部分更免收行政費，全數捐助災民。

免行政費全數捐出｜仁愛堂仁間有愛應急錢計劃

「仁間有愛應急錢計劃」撥款港幣$300萬元，即時向死者家屬及傷者發放應急錢以解燃眉之急，提供最及時的援助與關懷。計劃將向死者家屬發放港幣$20,000應急錢，以及按傷者需要提供定額援助金。捐款將不會扣除行政開支，全數用於支援有需要的受災人士。

仁愛眾籌網上捐款：請按此

免行政費全數捐出｜仁濟醫院緊急援助基金

仁濟醫院設立專項戶口，誠盼社會各界慷慨解囊，為災民提供最實質的幫助。「仁濟緊急援助基金」將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，減輕其負擔，協助災民重建生活，基金將會向每名遇難者家屬提供殮葬援助2萬元。捐款不會扣除行政開支，全數用於香港的慈善工作，令需要人士得到直接幫助。

網上捐款 ： 請按此



轉數快 ： 仁濟醫院識別碼 8124661



PayMe： 請按此



銀行捐款

「匯豐銀行」 580-118800-002

( 戶口名稱： Yan Chai Hospital YEAR Fund)



「中國銀行 ( 香港 ) 」 031-375-0-002766-8

( 戶口名稱： Yan Chai Hospital YEAR Fund)



劃線支票

可將抬頭「仁濟醫院」或「 Yan Chai Hospital 」的劃線支票郵寄或親身交往

荃灣仁濟街 7-11 號仁濟醫院 C 座 10 樓仁濟醫院董事局慈善基金部

免行政費全數捐出｜聖公會心意行動 1126 火災支援基金

福利協會推出聖公會心意行動1126火災支援基金募款平台，善款全數將不扣除任何行政費，用作向受影響之災民提供現金援助或實物支援，以解其燃眉之急，應付因事件衍生的緊急開支。

線上捐款：請按此

免行政費全數捐出｜九龍樂善堂 樂善關懷基金

九龍樂善堂開設樂善關懷基金，緊急支援大埔火警事故。樂善堂將不扣除行政費用，全數捐款將撥用於支援受事故影響之人士。基金同時亦向災民提供每戶$3,000經濟援助，有需要人士可撥打2272-9810登記。

網上捐款： 請按此

即時透過 Visa/MasterCard 及多個電子捐款方法捐款至「樂善關懷基金 – 緊急支援大埔火警事故」



轉數快：快速支付系統識別碼 (FPS ID) ： 3937984



直接將捐款存入九龍樂善堂銀行專戶：

中國銀行（香港）： 012-589-0-003845-7

滙豐銀行： 096-136494-001



支票捐款：

抬頭「九龍樂善堂」，請於支票背面註明「緊急支援大埔火警事故」，並郵寄至：香港九龍城龍崗道 61 號九龍樂善堂

如需索取捐款收據，請將入數紙及網上捐款截圖電郵至[email protected]，並提供捐款人全名及捐款項目。

免行政費全數捐出｜保良局扶弱基金

保良局成立「支援宏福苑火災居民專項戶口」，撥款港幣三百萬，為死傷的家庭提供經濟援助(死者家屬: 港幣三萬；受傷人士: 港幣一萬)，以及一系列緊急服務即時支援受影響人士，共渡時艱。同時透過社會服務及教育單位，為受災難影響的市民提供服務，將捐款及物資捐贈轉化為緊急支援服務，分派給屋苑受影響的有需要家庭。是次緊急支援大埔火災所籌得之善款，將全數撥供受火災影響之家庭，共渡時艱。

網上捐款： 請按此



銀行捐款： 請將捐款存入以下保良局銀行帳戶：



中國銀行 ( 香港 ) 帳戶號碼 : 031-349-0-026655-7

匯豐銀行帳戶號碼： 002-239564-012

上海商業銀行帳戶號碼 : 328-24-26164-8

星展銀行帳戶號碼： 494-471467219



並將入數紙正本郵寄到銅鑼灣禮頓道 66 號莊啟程大廈 10 樓籌募及拓展部。請同時寫上姓名及聯絡方法，並列明「保良局扶弱基金 - 支援宏福苑火災居民專項戶口」以安排發出捐款收據。

免手續費捐款 Alipay同心助宏福

AlipayHK APP設立專屬捐款連結，市民只需打開APP點擊連結，即可即時向受害者及各慈善組織伸出援手。APP內有6間本地慈善機構，只要按下組織下方的立即捐款，便可透過 AlipayHK APP即時捐款，AlipayHK將不收取任何行政費用及轉帳手續費，善款全數轉交相關慈善機構，用於災民緊急援助。