大埔宏福苑五級火｜一文睇多間捐款機構資料 免行政費全數援助/Alipay推免手續費捐款

大埔宏福苑五級火災情嚴重，造成多人傷亡，不少住戶受影響，頓失家園。想幫助受影響家庭及居民的救援和支援重建工作，可以考慮捐款援助。以下為各位整合多個開設專項捐款的慈善機構，一文睇多間不同機構的資料及捐款方法，部分更免收行政費，全數捐助災民。
免行政費全數捐出｜仁愛堂仁間有愛應急錢計劃
「仁間有愛應急錢計劃」撥款港幣$300萬元，即時向死者家屬及傷者發放應急錢以解燃眉之急，提供最及時的援助與關懷。計劃將向死者家屬發放港幣$20,000應急錢，以及按傷者需要提供定額援助金。捐款將不會扣除行政開支，全數用於支援有需要的受災人士。
仁愛眾籌網上捐款：請按此
免行政費全數捐出｜仁濟醫院緊急援助基金
仁濟醫院設立專項戶口，誠盼社會各界慷慨解囊，為災民提供最實質的幫助。「仁濟緊急援助基金」將優先用於為經濟困難的死者家屬提供援助，減輕其負擔，協助災民重建生活，基金將會向每名遇難者家屬提供殮葬援助2萬元。捐款不會扣除行政開支，全數用於香港的慈善工作，令需要人士得到直接幫助。
- 網上捐款：請按此
- 轉數快：仁濟醫院識別碼 8124661
- PayMe： 請按此
- 銀行捐款
「匯豐銀行」580-118800-002
(戶口名稱：Yan Chai Hospital YEAR Fund)
「中國銀行(香港)」031-375-0-002766-8
(戶口名稱：Yan Chai Hospital YEAR Fund)
- 劃線支票
可將抬頭「仁濟醫院」或「Yan Chai Hospital」的劃線支票郵寄或親身交往
荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座10樓仁濟醫院董事局慈善基金部
免行政費全數捐出｜聖公會心意行動1126火災支援基金
福利協會推出聖公會心意行動1126火災支援基金募款平台，善款全數將不扣除任何行政費，用作向受影響之災民提供現金援助或實物支援，以解其燃眉之急，應付因事件衍生的緊急開支。
線上捐款：請按此
免行政費全數捐出｜九龍樂善堂 樂善關懷基金
九龍樂善堂開設樂善關懷基金，緊急支援大埔火警事故。樂善堂將不扣除行政費用，全數捐款將撥用於支援受事故影響之人士。基金同時亦向災民提供每戶$3,000經濟援助，有需要人士可撥打2272-9810登記。
- 網上捐款：請按此
即時透過Visa/MasterCard及多個電子捐款方法捐款至「樂善關懷基金 – 緊急支援大埔火警事故」
- 轉數快：快速支付系統識別碼(FPS ID)：3937984
- 直接將捐款存入九龍樂善堂銀行專戶：
中國銀行（香港）：012-589-0-003845-7
滙豐銀行：096-136494-001
- 支票捐款：
抬頭「九龍樂善堂」，請於支票背面註明「緊急支援大埔火警事故」，並郵寄至：香港九龍城龍崗道61號九龍樂善堂
如需索取捐款收據，請將入數紙及網上捐款截圖電郵至[email protected]，並提供捐款人全名及捐款項目。
免行政費全數捐出｜保良局扶弱基金
保良局成立「支援宏福苑火災居民專項戶口」，撥款港幣三百萬，為死傷的家庭提供經濟援助(死者家屬: 港幣三萬；受傷人士: 港幣一萬)，以及一系列緊急服務即時支援受影響人士，共渡時艱。同時透過社會服務及教育單位，為受災難影響的市民提供服務，將捐款及物資捐贈轉化為緊急支援服務，分派給屋苑受影響的有需要家庭。是次緊急支援大埔火災所籌得之善款，將全數撥供受火災影響之家庭，共渡時艱。
- 網上捐款：請按此
- 銀行捐款：請將捐款存入以下保良局銀行帳戶：
中國銀行(香港)帳戶號碼: 031-349-0-026655-7
匯豐銀行帳戶號碼：002-239564-012
上海商業銀行帳戶號碼: 328-24-26164-8
星展銀行帳戶號碼：494-471467219
並將入數紙正本郵寄到銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈10樓籌募及拓展部。請同時寫上姓名及聯絡方法，並列明「保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口」以安排發出捐款收據。
免手續費捐款 Alipay同心助宏福
AlipayHK APP設立專屬捐款連結，市民只需打開APP點擊連結，即可即時向受害者及各慈善組織伸出援手。APP內有6間本地慈善機構，只要按下組織下方的立即捐款，便可透過 AlipayHK APP即時捐款，AlipayHK將不收取任何行政費用及轉帳手續費，善款全數轉交相關慈善機構，用於災民緊急援助。
香港紅十字會
香港紅十字會紅十字為是次火災特設捐助，迅速啟動緊急救援機制，為受影響居民提供各種支持。指定捐款日期為即日起至2025年12月10日。
- 線上捐助：請按此
- 銀行入數
匯豐HSBC: 567-650155-023
恆生HASE: 267-175123-002
中銀BOC: 012-806-00003231
東亞BEA: 015-514-40-472999
救世軍緊急支援大埔災民捐款
救世軍現開設 「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」，善款將直接用於提供緊急經濟援助、支援災後生活重建、提供專業心理輔導服務。
- 網上捐款，選擇捐款至「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」：請按此
- Payme
- AlipayHK
- FPS
- 劃線支票：抬頭填寫「救世軍」，支票背後標明「taipo」，然後寄回救世軍。郵寄地址：九龍油麻地永星里11號救世軍總部傳訊及籌募部
- 銀行直接存款：
香港上海匯豐銀行 001-1-281961
東亞銀行 515-40-400333-1
選擇Payme、Alipay、FPS、支票及銀行存款方法，如需要正式收據，請於存款收條標明捐款用於「taipo」，並連同「*捐款表格」交回救世軍。
公益金 及時雨大埔火災援助基金
為協助受災人士度過難關，公益金決定立即從撥款儲備撥出港幣五千萬元，成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」，為受火災影響的家庭及人士提供緊急經濟援助。
捐款方法：
- 將善款存入以下一個香港公益金銀行戶口
中國銀行(香港)：012-874-0-011380-6
滙豐銀行： 110-745189-001
恒生銀行： 367-000775-002
- 網上捐款：請按此
- 郵寄劃線支票至公益金辦事處，抬頭寫上「香港公益金及時雨基金」
地址：香港灣仔告士打道39號夏慤大廈18樓1805室