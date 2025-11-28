熱門搜尋:

生活
2025-11-28 10:00:00

大埔宏福苑五級火｜世界之約攜手生命熱線 周六日提供免費災後情緒支援

大埔宏福苑五級火傷亡慘重，「世界之約」原定於周六、日南豐紗廠舉行的「砌返好個人生活祭2025」，將作出調整，改為災後情緒支援的空間，現場將提供免費災後情緒支援，包括一對一災後情緒支援如何陪伴受到災難新聞影響的伴侶/朋友兒童災後情緒反應須知災後常見反應+自我照顧等。

「世界之約」與生命熱線將於本周六日，在南豐紗廠設立災後情緒支援的空間，讓生命熱線專業的情緒治療師提供面對面情緒支援服務。主要内容包括 「災後常見反應＋自我照顧」、「如何陪伴受到災難新聞影響的伴侶/朋友」、「兒童災後情緒反應須知」及「一對一情緒支援」等大家如何面對焦慮、恐懼、無力感、心情低落這些急性壓力反應。香港藝術治療師協會亦會於30()來到現場以不同藝術治療工具分享作為理解傷與表達內在情緒的方法。

無論是受影響的居民或是心繫這個城市的每一位，如果察覺到身邊人需要人傾訴或整理思緒，可於以下時間前往參加，費用全免。在面對重大突發事故時讓大家陪伴彼此好好照顧自己的情緒。

世界之約攜手生命熱線 免費災後情緒支援

日期：

1129 (1:00pm-6:00pm)

1130 (10:30am-6:00p.m)

名額每節20

免費（任何在災難之後感到有情緒需要的市民）

「生命熱線」情緒支援題目及時間：1129日及30

「一對一災後情緒支援」1:00-6:00pm (每節30分鐘)

「災後常見反應+自我照顧」1:00-2:00pm

「如何陪伴受到災難新聞影響的伴侶/朋友」2:15-3:15pm

「兒童災後情緒反應須知」3:30-5:00pm

「災後常見反應+自我照顧」5:15-6:15pm

藝術治療師協會

「執起不同藝術治療工具」113010:30 -12:00nn

免費災後情緒支援報名  

追蹤am730 Google News

 
 