大埔宏福苑五級火｜世界之約攜手生命熱線 周六日提供免費災後情緒支援

大埔宏福苑五級火傷亡慘重，「世界之約」原定於周六、日在南豐紗廠舉行的「砌返好個人生活祭2025」，將作出調整，改為災後情緒支援的空間，現場將提供免費災後情緒支援，包括一對一災後情緒支援、如何陪伴受到災難新聞影響的伴侶/朋友、兒童災後情緒反應須知及災後常見反應+自我照顧等。

「世界之約」與生命熱線將於本周六日，在南豐紗廠設立災後情緒支援的空間，讓生命熱線專業的情緒治療師提供面對面情緒支援服務。主要内容包括： 「災後常見反應＋自我照顧」、「如何陪伴受到災難新聞影響的伴侶/朋友」、「兒童災後情緒反應須知」及「一對一情緒支援」等，教大家如何面對焦慮、恐懼、無力感、心情低落這些急性壓力反應。香港藝術治療師協會亦會於30日(周日)來到現場，以不同藝術治療工具，分享作為理解哀傷與表達內在情緒的方法。

無論是受影響的居民或是心繫這個城市的每一位，如果有察覺到身邊人需要人傾訴或整理思緒，可於以下時間前往參加，費用全免。在面對重大突發事故時，讓大家陪伴彼此好好照顧自己的情緒。

