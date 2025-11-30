大埔宏福苑五級火｜人情味食店11.30營收捐贈賑災 泰泰/Bistro Bon Bon/暖心芝作

天火無情，人間有義。大埔宏福苑大火吞噬無數家園人命，卻激發香港人的團結善心，大家紛紛主動捐助賑災，幫助災民渡過難關。除了大埔區多間食店捐出愛心飯餐，大埔區以外的小店都主動將收入全數捐贈賑災，大家幫襯共襄善舉。
泰泰11.29及11.30營收悉捐賑災
泰泰由昨天（11月29日)開始至今天將營收悉捐賑災。店主Quincy面對火災感慨說:「天火縱無情，涓滴可成河，遠水亦甘露。小店這周末營收（不扣除任何開支），將悉數全捐救援機構或基金（當會慎選，你懂的）略盡綿力。」
由綽號「主席」、名人Quincy Wong經營的佐敦泰泰餐廳，幾個前搬舖往庇利金街，裝潢充滿亞熱帶風情，並有可愛貓店長Mil Mil駐店，經常有粉絲包場搞偶像應援，剛剛就舉行完Mirror粉絲期間限定應援店。餐廳提供傳統及新派泰菜包括素食，獨特之處是可替團購客人度身訂造精緻的ThaimakaseBento（泰乜架勢便當)，如客人食素都可特製，便當至少訂兩盒就可以。
泰泰
地址：佐敦庇利金街42號地下
電話：2779 8980
Bistro Bon Bon 11.29及11.30營業額全數捐出
泰泰餐廳對面的法式餐館Bistro Bon Bon也是Quincy開設，開業一年，找來滿腔熱誠、擅長法日菜的主廚炮製現代法日菜，招牌作有本灣馬賽海鮮魚湯。另外又有熱誠的文青咖啡師主理精品咖啡，沖調特色的西西里咖啡及蜜柑泡沬黑咖啡。午市意粉即叫即煮新鮮熱辣；晚市供應別具一格的法日煲仔飯，自家煉製豬油提香，店內可包場特製精緻菜式。
店家在官方Facebook提到「大埔火災令人痛心疾首，衷心感謝消防員、醫護人員、義工以及各界人士的辛勤付出，在危急關頭勇往直前，拯救生命與財產，實乃真正的英雄。#bistrobonbon會將本週末（11月29-30日）的營業額，全數捐出，希望盡一點微薄之力，一同行善。」
Bistro Bon Bon
地址：佐敦庇利金街53號
電話：2886 0778
暖心芝作五天收入捐予
「大埔宏福苑援助基金」
米芝蓮2025必比登推介、人氣黑芝麻養生甜點店暖心芝作，由11月26日至今日（11月30日）一連五天，全線四間門店（荃灣、太子、天后、太古誠品專櫃）包括網上購物，所有客人全部消費全數捐出，店家再補貼達到100萬捐款給予「大埔宏福苑援助基金」。
官方Facebook提到「我們攜手每一位芝粉參與，為宏福苑居民帶來溫暖與支持，盡微薄之力用以支援宏福苑居民的醫療、安置及家園重建，略盡綿力給予幫助。同時感謝每一位緊守崗位的消防員，救援人員，義工們。我們一起勇敢面對並肩前行，讓未來的日子充滿希望同溫暖。」
暖心芝作
📍太子總店
地址︰九龍太子汝州街英來大廈23號AB鋪
時間︰10:00 - 22:00
電話︰3795 6565
📍荃灣分店
地址︰新界荃灣路德圍運通街6號運通洋樓地下K舖
時間︰10:00 - 23:00
電話︰5191 8098
📍天后分店
地址：香港天后電氣道13-41號凱旋大廈地下15-17號舖
時間：10:00-23:00
電話：6503 1680
📍太古專櫃
地址︰香港太古城中心誠品生活L122Counter
時間︰12:00 - 21:00