大埔宏福苑五級火｜人情味食店11.30營收捐贈賑災 泰泰/Bistro Bon Bon/暖心芝作

天火無情，人間有義。大埔宏福苑大火吞噬無數家園人命，卻激發香港人的團結善心，大家紛紛主動捐助賑災，幫助災民渡過難關。除了大埔區多間食店捐出愛心飯餐，大埔區以外的小店都主動將收入全數捐贈賑災，大家幫襯共襄善舉。

泰泰11.29及11.30營收悉捐賑災

泰泰由昨天（11月29日)開始至今天將營收悉捐賑災。店主Quincy面對火災感慨說:「天火縱無情，涓滴可成河，遠水亦甘露。小店這周末營收（不扣除任何開支），將悉數全捐救援機構或基金（當會慎選，你懂的）略盡綿力。」

由綽號「主席」、名人Quincy Wong經營的佐敦泰泰餐廳，幾個前搬舖往庇利金街，裝潢充滿亞熱帶風情，並有可愛貓店長Mil Mil駐店，經常有粉絲包場搞偶像應援，剛剛就舉行完Mirror粉絲期間限定應援店。餐廳提供傳統及新派泰菜包括素食，獨特之處是可替團購客人度身訂造精緻的ThaimakaseBento（泰乜架勢便當)，如客人食素都可特製，便當至少訂兩盒就可以。



泰泰

地址：佐敦庇利金街42號地下

電話：2779 8980