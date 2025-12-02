大埔宏福苑五級火｜多間酒店免費入住 助災民提供應急住宿 一文睇酒店名單

大埔宏福苑五級大火波及7座大廈，數千居民一夜間失去家園，事件令人心痛。事件發生後，多間發展商、機構及酒店迅速伸出援手，願意免費或優惠提供旗下物業、服務式公寓以至酒店房間，供受影響住戶短期過渡。一文整理多間願意開放免費住宿的機構及房源，助災民盡快安置。

信和集團旗下酒店：黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店，合共約160間客房，為有需要的居民作過渡住宿。

集團旗下「帝」系酒店，包括帝逸酒店、帝苑酒店、帝都酒店、帝景酒店，將免費提供共160個房間，予有需要的災民短期暫住。

香港房屋協會

為支援宏福苑居民，調動轄下出租屋邨單位及暫租住屋項目的空置單位，超過1400個單位可供有需要居民入住。包括房協與港鐵合作的策誠軒約90個單位、策誠軒、明華大廈、真善美村、觀塘花園大廈、漁光村、漁映樓、樂翹樓1座等等，供受到宏福苑火災影響的居民暫住。

有需要的宏福苑居民，可致電房協暫租住屋24小時支援熱線2839-1393。

香港中華基督教青年會 (YMCA)

香港中華基督教青年會將開放烏溪沙青年新村，提供500個免費臨時床位，其中120個免費宿位由即日起可入住至2025年12月27日，並會提供免費膳食、基本生活必需品及平安藥包，以及駐營社工情緒支援服務。住宿予有需要的巿民。有需要可致電2642-9420與廖小姐聯絡。

烏溪沙青年新村地址：馬鞍山鞍駿街2號