大埔宏福苑五級火｜大埔移英攝影師越洋幫手 義務修復先人出殯照片：各自崗位盡做

大埔宏福苑五級火造成多人傷亡，被視為近數十年最嚴重的城市火災之一。由於現時部分失蹤人士至今仍未尋獲，令後事安排更見困難，有已移居英國的前大埔人，就決定越洋伸出援手，在社交平台threads上自薦，為今次火災離世的先人修復出殯照片，作日後殯葬事宜用途，以小小心意為家屬減輕負擔。

宏福苑五級火令全港悲痛莫名，身在海外的港人想幫忙亦非易事，目前已移居英國的rraaylai@threads近日在社交平台發文，表示「受友人啓發，作為大埔人，本人精通photoshop，如果大家認識今次大埔火災受災戶，需要修復先人出殯照片，本人會免費為其修復照片，作日後殯葬事宜用途。」

photoshop 高手現身加入幫忙 帖文一出，即時獲得不少網民讚好，「你們真的很善良和細心。」、「感謝以上各位願意施展所長，家屬們真係會你地幫忙而倍感安慰，感謝」。帖文亦引來不少photoshop高手現身，紛紛表示可以出一分力，「本人有多次執出殯相經驗，都可以幫幫手」、「多謝啟發，我都可以幫手，我都係大埔人，我都係photoshop 修圖有啲精通」，更有人表示，可根據家屬手上的資料，創立一些以往未有機會做，或者是將不完整的舊相還原，或是組成新的相片留念，甚至是短片都可以。

「各自崗位盡做」 對於網上一呼百應，樓主強調自己是「各自崗位盡做 返唔到來幫手」，由於善後工作每個環節都要有人幫手，他鼓勵大家可以視乎自己的技能，在有能力範圍內諗下點幫，有力出力，即使不在香港都可以出一分力幫助家屬。