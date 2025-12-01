大埔宏福苑五級火｜女童痛失珍藏版公仔 媽媽網上求助 網民聯手尋公仔

大埔宏福苑發生五級火，7座大廈失火，致使無數居民一夜間頓失家園，無數回憶及珍藏皆化為烏有，全城悲痛。最近一群網民發揮守望精神，為一名女童尋找因火災失去的珍藏絕版公仔，即睇詳情。

大埔宏福苑五級大火釀成嚴重傷亡，火勢在短時間內波及鄰近多幢大廈，不少住戶屋內珍藏皆付之一炬。近日就有網民於社交平台上發帖求助，希望為一位宏福苑媽媽尋回女兒的期間限定珍藏絕版公仔，指當年女童媽媽買下這隻公仔「都係搵勻全世界，網購自台灣嘅唯一一隻」，希望可以得到網民幫助，為這位女童重新買一隻。

網民聯手尋公仔 二手平店見到即落單

帖文一出，網民得知後立即行動，在不同網站上四出幫忙尋物。帖文發出不到一日，隨即已有數十名網民加入。有網民發現日本二手平台Mercari有同款米妮賣出，一位身處日本的港人隨即落單：「我local買好方便，到咗香港再夾下點樣交收。」

亦有網民留言表示願意幫手帶貨：「黎緊10幾號會返一轉香港，到時可以直接帶回港交收」，亦有人表示可以幫忙寄順豐，「有需要的話PM我，唔額外收任何代購費」。