大埔宏福苑無情大火，帶走不少生命，亦令無數人失去家園，事件令人痛心。不過正如宏福苑街坊所言講「香港人好好」，各方在很多後續處理上「特事特辦」，充分表現香港人的人情味。

宏福苑街坊分享 木門店 好人好事 早前，一位宏福苑街坊在社交平台發文，指自己本來與木門公司預約了12月6日上門安裝大門，惟因為上月尾的無情大火，令她無奈表示「大門做好咗，但已經無屋可以裝」，幸得木門公司老闆及員工體諒，令她不禁在網上分享好人好事。

木門公司處理手法獲讚 事主表示，大門一早已經俾晒錢，因此只好「好厚面皮咁問木門公司，可否退回部分金額」，而木門公司亦回應指因為「情況比較特殊，所以我哋公司都希望可以略盡綿力幫下手，老闆應承可以全單退款俾你哋，希望你哋可以順利渡過當刻的難關」。

網民感動：絕對係出於善心 事主本人十分感謝木門公司老闆給員工的幫忙，更大讚「香港人好好」。以上經歷亦吸引大批網民留言，有網民大讚「老闆識做」、「香港人好多都好好人，好有人情味」，亦有人感慨回應「明明係一單普通買賣，因為一場災難變得咁揪心。最令人佩服嘅係木門公司嘅回應：唔止退、仲係全額退。呢種不計較、純粹想幫人的善意，先至係香港最美嘅部份。地方可以變差，但香港人嗰份義氣同情理，真係屹立不倒」。