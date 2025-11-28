大埔宏福苑五級火｜專家教災後情緒處理5大提案

大埔宏福苑火災發生後，不論是否親歷災場、受傷或財產損失，抑或目睹災難、逃難、痛失家園、親友傷亡或失聯，總總都有可能對心理帶來強大衝擊。有見及此，行為科學家李啟剛博士提供以下建議，讓市民大眾如何處理災後情緒：
行為科學家李啟剛博士列出以下經歷火災後或目擊者容易出現的情緒及身體反應，讓大家自我察覺「警號」：
反覆浮現火災場景、失眠、噩夢
患者可能反覆回想起火災那瞬間的恐懼、燒焦味、濃煙、混亂、逃難過程，甚至做夢「重回現場」。這種「侵入性記憶（intrusive memories）／閃回（flashback）」是創傷後遺症常見的症狀。睡眠不安、難以入睡、夜間驚醒、警覺性過高、不敢再靠近火災現場（或與火有關環境），都是身體和心理共同發出的警號。
過度警覺與容易受驚、焦慮、緊張
當日子安靜、有人點火、嗅到特殊氣味、聽到警報聲或陌生聲響時，可能令當事人心神不寧甚至驚惶。這種「警覺性過高（hyper-arousal）」會讓人感到疲倦、心跳加快、肌肉繃緊。注意力難集中、記憶力下降、腦中一片混亂，也可能讓人覺得生活難以復常。
憂鬱、悲傷、無力感、情緒低落
失去親友、鄰居、家園、日常安全感，或見證他人受創，都可能引發強烈悲傷、愧疚、甚至創傷後無助感或空虛感。這些情緒若持續，可能演變成持久的憂鬱或焦慮狀態。根據心理創傷研究，災後不單引起創傷後遺症，亦可能出現焦慮、憂鬱等多種心理困擾。
情緒麻木、疏離感、對日常失去興趣
有些人可能不覺得有強烈情緒，但卻對事情漠然、對曾有興趣的活動失去熱情，感到自己像麻木了、與現實脫節。這是一種「解離（dissociation）」或情緒淡漠，是心理壓力的一種潛在反應。
如果你／家人或朋友出現上述其中一兩項，並且持續數日甚至數周，需留意這可能是心理創傷在作祟，不應忽視。
5個貼地建議重建心理安全感
當以上情緒出現時，可以怎麼做？李啟剛博士為大家建議以下5項「貼地可行」的方法，以及透過香港本地資源／支援網絡，幫助受影響者逐步調適、重建心理安全感。
１）先給自己一段「緩衝／觀察期」（active monitoring）
根據災後心理健康研究，並非所有創傷經歷都立刻演變成長期精神疾患。對於症狀較輕者，專家建議先進行「主動觀察（active monitoring）」，給自己一些時間注意情緒、睡眠、思想變化，讓身心慢慢恢復。在這段時間，儘量維持規律作息、吃飯、睡眠。適度休息比強迫自己「快點回正軌」更重要。
２）傾訴／尋找支援：家人、鄰居、朋友、社區
災後感到害怕、孤單、不安、悲傷，嘗試主動與信任的人傾訴，分享你的感受與恐懼，有助釋放壓力，減少心理負荷累積。根據精神健康支援組織建議，社會支持是創傷恢復的重要保護因子。若家人朋友也受影響，可選擇一起傾談、互相陪伴；有時群體中的理解，比單打獨鬥更療愈。
３）運用本地支援資源與心理服務
香港紅十字會已為宏福苑火災災民啟動心理支援熱線，由受過訓練的心理學家與心理急救義工接聽。服務已於事故後立即啟動，以幫助受影響居民處理恐懼、悲傷、不安等心理壓力。
若情況較複雜或持續，亦可考慮由政府社福機構申請專業心理支援。透過香港社會福利署 (Social Welfare Department) 提供的臨床心理服務或轉介心理治療。
香港紅十字會心理支援熱線：致電或 WhatsApp 5164 5040
社署熱線： 2343 2255
４）透過自我照顧／生活節奏幫助穩定情緒
嘗試簡單放鬆練習深呼吸、冥想、聽平靜音樂、做溫和運動（散步、伸展）。在災後的混亂中，讓身體和大腦有機會放鬆一下，是一種重建安全感和掌控感的重要途徑。
當感受到恐懼、悲傷、憤怒、無力，是正常的，接納自己，不需要壓抑。寫日記、畫畫、講故事，或用其他方式表達情緒，也是一條出路。
５）長期觀察／專業介入：識別需要時不要遲疑
如果幾周後仍然頻繁出現睡眠障礙、閃回噩夢、極度分離感、強烈焦慮、無法恢復正常生活，這些可能已經超出「暫時心理衝擊」，演變成創傷後遺症或其他心理疾患。此時及早尋求專業心理治療，包括認知行為治療 (CBT) 或其他經驗證的有效方法，可以幫助恢復。
記住，尋求幫助不是「弱」，而是對自己負責、對家人社區負責，很多人在災後都需要這樣的支持。
結語：
大埔宏福苑這場火災，除了對生命、房屋、社區帶來沉重打擊，也可能在無形中對倖存者、目擊者、鄰居造成深刻心理創傷。這篇專題希望讓讀者明白：「心理傷害」往往比肉眼看見的破壞更難察覺，但也更需要關注。只要懂得察覺自己和他人的情緒／身體反應，善用香港現有的支援資源，並給自己時間與空間去恢復，就能降低創傷長期化的風險。對受影響的人來說，或許最重要的，是讓他們知道「你並不孤單，支持就在這裡」。
（以上資料由行為科學家李啟剛博士提供）
行為科學家李啟剛博士簡介
資深行為科學家，身兼認知行為治療師、自閉症專家。擁有行為科學、神經科學、遺傳學和免疫學的學術和實踐背景。擁有倫敦國王學院的心理及神經科學碩士學位及行為科學博士學位，並在哈佛醫學院完成博士後培訓。曾著寫4本著作，包括《永續家書》。