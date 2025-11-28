大埔宏福苑五級火｜專家教災後情緒處理5大提案

大埔宏福苑火災發生後，不論是否親歷災場、受傷或財產損失，抑或目睹災難、逃難、痛失家園、親友傷亡或失聯，總總都有可能對心理帶來強大衝擊。有見及此，行為科學家李啟剛博士提供以下建議，讓市民大眾如何處理災後情緒：

行為科學家李啟剛博士列出以下經歷火災後或目擊者容易出現的情緒及身體反應，讓大家自我察覺「警號」：

反覆浮現火災場景、失眠、噩夢

患者可能反覆回想起火災那瞬間的恐懼、燒焦味、濃煙、混亂、逃難過程，甚至做夢「重回現場」。這種「侵入性記憶（intrusive memories）／閃回（flashback）」是創傷後遺症常見的症狀。睡眠不安、難以入睡、夜間驚醒、警覺性過高、不敢再靠近火災現場（或與火有關環境），都是身體和心理共同發出的警號。



過度警覺與容易受驚、焦慮、緊張

當日子安靜、有人點火、嗅到特殊氣味、聽到警報聲或陌生聲響時，可能令當事人心神不寧甚至驚惶。這種「警覺性過高（hyper-arousal）」會讓人感到疲倦、心跳加快、肌肉繃緊。注意力難集中、記憶力下降、腦中一片混亂，也可能讓人覺得生活難以復常。



憂鬱、悲傷、無力感、情緒低落

失去親友、鄰居、家園、日常安全感，或見證他人受創，都可能引發強烈悲傷、愧疚、甚至創傷後無助感或空虛感。這些情緒若持續，可能演變成持久的憂鬱或焦慮狀態。根據心理創傷研究，災後不單引起創傷後遺症，亦可能出現焦慮、憂鬱等多種心理困擾。



情緒麻木、疏離感、對日常失去興趣

有些人可能不覺得有強烈情緒，但卻對事情漠然、對曾有興趣的活動失去熱情，感到自己像麻木了、與現實脫節。這是一種「解離（dissociation）」或情緒淡漠，是心理壓力的一種潛在反應。

如果你／家人或朋友出現上述其中一兩項，並且持續數日甚至數周，需留意這可能是心理創傷在作祟，不應忽視。

