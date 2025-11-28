大埔宏福苑五級火｜工人姐姐留守最後保護老人小孩 網民：佢哋份糧冇包呢啲 籲捐款助受影響外傭

大埔宏福苑的五級火警，至今已造成128人死亡，包括最少兩位印傭死亡，另有2名印傭受傷。有網民在社交平台threads發文，點出「宏福苑過身既工人姐姐 一樣都係殉職⋯⋯ 」，亦有人表示十分尊敬「無抌低婆婆公公落樓嘅工人姐姐」，認為「佢哋份糧冇包呢啲」、「不是所有英雄都披著披風」，更有人呼籲可以捐款到「Mission For Migrant Workers(外勞事工中心)」，幫助受火災影響的工人姐姐。

在宏福苑火警期間，曾有菲律賓人在網上發短片求助，指妹妹Rhodora Alcaraz在宏福苑當外傭，事發時正與3個月大的少主被困火場，這名外傭及嬰兒最終一同被消防員救出送院。被救出時，Rhodora仍抱著嬰兒，嬰兒目前情況穩定，外傭則在深切治療部留醫。菲律賓駐港總領事館表示，未收到有菲律賓人在火災中傷亡；惟印尼駐港總領事館則表示，有2名印傭在事件中離世，另有2名印傭受傷。

死前緊抱BB 宏福苑的世紀火災連日在threads上被討論，除了尋人及物資post之外，亦有網民表揚一眾工人姐姐護主之心，有女生在threads上發文，指不少工人姐姐「其實好後生好醒目又年青力壯」，可以成功逃生的機會其實好大，「但佢哋選擇留守陪住老人家同小朋友，佢地都係值得被尊重嘅一群」，更有人指出「有一個死前仲抱住bb」，在生命最後一刻仲保護緊人地嘅阿爸阿媽小朋友，形容她們是「殉職」。許多網民深表同意，「非常尊敬無抌低婆婆公公落樓嘅工人姐姐，佢哋份糧冇包呢啲㗎，真係義氣挺到底。」、「姐姐都係打份工，無義務用生命保護僱主，但姐姐都選擇用血肉之驅保護少主，人性嘅光輝」。

僱主叮囑先自行逃走 外傭：我點會忍心 另有網民在Threads發文表示，「我同工人姐姐講，如果有一日真係有意外，你無辦法扶到公公逃走，你要自己走呀知唔知？」工人姐姐卻回答：「我點會忍心。」這個帖文感動網民，有人留言指「睇到個post，消防員到場發現工人姐姐死去嘅時候仲係抱住護住個Ｂ…佢哋離鄉別井，係真係會當香港人係家人，希望可以好好安葬同埋支援佢哋家人，希望可以好好安葬同埋支援佢地家人。」、「我嫲嫲走個時，工人姐姐仲喊得勁過我。工人姐姐唔係外人，真係屋企人。」亦有人指家中工人姐姐有同樣回應，「唔得，佢唔可以咁做，要走一齊走，唔走就一齊唔走，然後我媽 我 同姐姐3個抱住喊咗陣。」