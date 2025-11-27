大埔宏福苑五級火︱幼教工作者組義工隊助單親家長湊B+輔導師開放將軍澳空置單位供孕婦BB暫住

大埔宏福苑五級火造成傷亡慘重，各大機構紛紛捐錢，向災民提供即時協助，民間亦同步自發組織義工隊及送上物資，更有網民讓出自己空置的單位，讓災民暫住；亦有一班父母及幼教義工組成小組，為大埔宏福苑的單親家長暫時照顧小朋友，讓家長們有短暫時間休息。消息一出，不少香港人發揮一呼百應精神，自行舉手表示可以幫忙，又或者跨區捐出BB及小朋友用品，感動不少網民，「世上沒有從天而降的英雄 只有挺身而出的凡人」、「香港人患難見真情」、「邊個話香港人冷漠啊？」

代湊 BB 服務 幫輕單親家長 宏福苑的世紀五級火，傷亡數字至今仍然未定，不少人家當一夜清零，政府及私營機構即時捐錢協助，亦有不少有心人，在自己的能力範圍內施予援手，展現閃閃發亮的人性光輝。昨晚有一班父母及幼教工作者，自發組織一條「代湊BB team」，為數20人，包括家長、幼教、SEN教師、護士小學教師、育兒專業，他們希望為受影響單親家長提供照顧幼兒的服務，讓家長們可以在災後疲於奔命之際，得到片刻休息時間，「希望可以幫到你地湊一湊BB，等你地可以養下神 放一放鬆，10分鐘又好 半個鐘又好 已經可以舒服好多。」

可配對指定性別義工 發起這個組織的 kaitakbigbelly在Threads上表示，明白家長未必放心將小朋友交給陌生人照顧，因此亦為組織訂明幾項照顧安全守則，讓團隊義工遵守：1. 安全第一，義工到左現場後，家長可以決定俾唔俾義工幫手湊；2. 家長可以隨時接返小朋友；3. 義工絕對不可帶小朋友離開家長視線範圍。團隊亦可以為BB配對指定性別義工。目前「代湊仔team」已投入運作，即時接受有需要的家庭求助，有需要的家庭可以聯絡 kaitakbigbelly@Threads 安排配對義工。消息一出後，獲得不少有心和應，有人表示，「晚上7.00後可幫忙，有醫護牌照，曾左醫院兒科做過」、「幼教導師 住大埔區 可以幫手」，未有相關經驗的網民表示可以捐物資，「請問你哋需唔需要麵包，我哋傍晚時分可以將啲麵包送去你哋度比義工及小朋友」、「有冇需要bb 圍欄？」 kaitakbigbelly

心理輔導師借出 3 房單位 讓孕婦和嬰兒暫住 除了這班教育工作者之外，另一位心理輔導師 online.counselor.emily@Threads 願意借出位於將軍澳空出的3房單位，讓宏福苑火災受影響的孕婦和嬰兒提供安身之所。本身亦是心理輔導師的她，表示正集合其他心理輔導師，回覆受情緒影響的網民，讓大家排解情緒，「大家可以係呢度抒發你既感受，訴說你既擔心&你既需要 。唔好收埋係心，我地好多人都想同大家溝通！」不少將軍澳街坊都紛紛表示可以幫手，「如果你收留咗人我可以 免費提供膳食，我住同一屋苑。」、「我都係tko，如果有人入住你間屋，需要被舖同埋小朋友用品可以聯絡我～」更有居於大埔甚至元朗的居民提供協助，有人形容「香港人平時好mean 但一到緊要時刻 好有愛心同人情味」。 online.counselor.emily