大埔宏福苑五級火｜拆解火災逃生5大迷思 躲在浴室最安全？濕毛巾掩口鼻能阻擋濃煙？

大埔宏福苑五級火敲響了市民的火災逃生警鐘。火警時，除了帶齊逃生三寶「手提電話、門匙、濕毛巾」外，還有不少細節須留意，以增加保命機會。以下整合香港消防處及台灣消防員的資料，即看下文！

Q1 ：躲在浴室廁所可以增加生存機會？ 有人認為，火警時可留在有水的地方，包括廁所及浴室等，有助增加生存機會。事實上，香港部分浴室或廁所的門是塑膠製或空心材質，難以抵禦高溫及濃煙，甚至可能遇熱變形，導致濃煙飄進浴室廁所，令受困者窒息。加上有些廁所屬「黑廁」，沒有窗戶，受困者難以向外求救，同時增加消防員救人困難。 Q2 ：火警時須立即離開？ 香港消防處表示，火警中離開單位前，須評估逃生時可能會遇到的風險，再迅速決定逃生路線。台灣專家指，離開前可先觸摸單位大門門柄測試溫度，同時觀察門外煙霧狀況。如果門柄過熱，代表門外溫度太高，未必適合立即離開；如果門柄溫度不算高，可先用防盜眼觀察門外情況，再決定是否逃生。離開時，緊記隨手關門，以防濃煙進入單位。

Q3 ：用濕毛巾掩口鼻有助防止吸入濃煙？ 不少人以為用濕毛巾掩口鼻可以減低吸入濃煙的風險，但台灣消防員蔡宗翰表示，濕毛巾不但無法阻隔濃煙中的一氧化碳及有毒氣體，甚至有機會阻擋氧氣，令人難以呼吸。他又補充，濕毛巾遇熱時會產生高溫的水蒸氣，吸入後可能造成呼吸道灼傷， 後果可能比吸入濃煙更嚴重。 Q4 ：逃生時，應向下走還是向上跑？ 雖在大埔宏福苑五級火事件中，部分人在大廈天台獲救，但此舉屬高風險決定。由於火警時，濃煙的上升速度遠超人類的逃生速度。如果向天台逃亡，可能面對濃煙及視線受阻的情況，所以應盡量向地面、往濃煙和火勢的相反方向逃跑。 Q5 ：可以坐升降機逃生？ 有人認為，火警時乘坐升降機可加快逃生速度。事實上，火警時電力供應隨時中斷，升降機可能在運行過程中突然停止，導致被困。