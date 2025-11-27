大埔宏福苑五級火｜消防員英勇救出9貓1狗 有寵物醫院為受影響貓狗免診金

大埔宏福苑昨日發生的五級火警震撼全港。猛烈火勢導致多戶居民受到影響，事件引起社會廣泛關注。這場火災不僅波及居民，也令多隻寵物受困。早前一張消防員從火場中救出動物的照片在社交平台瘋傳，引起不少網民熱議。

有網民早前在Threads發帖分享，指「宏建（閣）9隻貓同1隻狗，都係呢位消防員救返出嚟」。帖文配圖所見，該名消防員衣衫被汗水浸透，神情疲憊地蹲在地上稍作喘息，旁邊放着水樽補充體力。影片片段則見多隻貓暫被安置於同一個籠內，看上去氣定神閒，無明顯驚恐。

相關帖文隨即在網上瘋傳，留言區滿滿感謝與致敬之聲。有網民讚道：「消防員辛苦了，火場高溫燒到佢面都紅了，其實想講佢未必係專救貓狗，但佢對生命唔係見死不救，一視同仁。」亦有人留言：「貓平時已經好難捉，而家仲要係咁惡劣嘅環境下都救到咁多隻，respect real hero。」 還有人打趣指出，消防員有神力：「保守50kg，點搬好癲 係咪有神力！」