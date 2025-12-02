大埔宏福苑五級火｜熱心捐款賑災食肆一覽 Bakehouse/Beans/Mister Donut/華御結(持續更新)

大火無情人間有愛。自火災首日至今，不少大小食肆傾力捐贈食物及金錢予慈善機構支援災民，人情味滿瀉。人氣食店包括Bakehouse、Beans、Mister Donut都齊齊熱心捐款賑災，連鎖店華御結及韓印紅也慷慨解囊，網民表示會踴躍支持。最新捐款賑災食肆一覽如下：

Bakehouse昨晚透過社交平台表示：「就像你們所有人一樣，我們一直懷著沉重、難以言喻的心情關注著宏福苑發生的悲劇，我們對這個城市展現出的力量和團結深受感動。我們已透過朋友和長期合作夥伴「樂餉社Feeding Hong Kong」向社區救援工作捐款$200,000，並會繼續每日捐贈麵包。在接下來的幾周裡，我們將繼續尋找支持鄰舍的方法。」原來Bakehouse一直低調捐贈麵包，2024年總共捐贈了110,852份食物，而且秉承社區小店的宗旨，不時會參與做義工。

Mister Donut昨晚也透過社交平台提到，大埔宏福苑火災事故令他們深感哀痛，向所有受影響的居民及英勇的救援人員致以最深切的慰問，希望在此艱難時刻略盡綿力。為此Mister Donut香港總代理龍環企業有限公司聯同相關公司及股東，已向「公益金及時雨大埔火災援助基金」捐出港幣一百萬元，以支援受影響的家庭。「祈願逝者安息，傷者早日康復，災民能堅強渡過難關，重建家園。我們的心與大家同在。」

Beans捐100萬協助街坊災民

Beans早於上星期於網上平台透露「作為大埔的一份子，我們對火災感到心碎。相對於救援人員的付出，我們能做的實在微不足道。我們將會略盡綿力，捐出一百萬元協助大埔街坊渡過難關。我們再次向所有救援人員、堅守崗位的外傭以及守望相助的街坊致以最崇高的敬意。多謝你們。大家保重。願一切慢慢變好。」店方表示捐款會交給社聯（香港社會服務聯會)，為災民提供支援。

順帶一提，Beans所有分店十年間一直推行「小費布施」計劃，將所有客人贈予的小費轉作慈善分享用途及社區服務，每個月捐數百張飯券予FOOD-CO再分發給NGO（非政府組織），送給有需要的人。

