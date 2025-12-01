大埔宏福苑五級火｜網民教善用Payme優惠券捐款 盡綿力幫助災民 「一人一蚊都一百幾十萬」

大埔宏福苑五級火至今造成最少151人死亡，各大私營、政府機構以至民間都紛紛捐款，幫助受影響的千多戶居民。近日有醒目網民發現，電子錢包PayMe內的折扣券可以作為扣減捐款之用，雖然金額不算多，但大家不妨考慮善用優惠券，盡一分綿力幫助災民渡過難關。

網民發現 PayMe 優惠券可用作捐款 這名網民日前在討論區發文分享，表示在PayMe手機應用程式中，「無端端發現有一張30號到期嘅券」，由於他早前曾向仁濟醫院捐款以支援大埔宏福苑火災災民，於是決定「用埋張券直接捐埋佢」，並上載圖片證明成功將$10款項支付給仁濟醫院。

網民︰一人一蚊都一百幾十萬 帖文一出，引來網民討論，不少人紛紛留言表示支持，「多謝提醒，已捐」、「係我都損(捐)左，1人1 蚊都一百幾十萬，好過冇。」及「我嗰張得8蚊 自己又貼咗啲 有用po幫推」等。不少網民驚訝發現自己亦有同樣優惠券，稱「真係有，已經捐咗出去了」，並指出「身邊有唔少人都發覺係有一張」。更有人建議「如果啲coupons能夠有多個無條件捐出嘅option咁就perfect喇」，不少網民都提醒其他人「可以check吓有冇，因為佢個到期日好快就到」，而這些優惠券面值為數$8或$10，不過如果積少成多，都是一筆大數目。

至於以 PayMe 手機應用程式捐款的方法亦十分簡單，只需簡單兩步即可： 1. 以仁濟醫院為例，由於最近有有騙徒冒認仁濟醫院，發放虛假連結/二維碼(QR code)，所以建議用前往仁濟醫院官方網頁，打開相關網址，點擊入去即能自動打開Payme手機app，又或者直接在PayMe揀選「仁濟醫院」。

2. 輸入捐款金額後，系統會自動使用「萬用優惠券」。如果你有$10「萬用優惠券」，捐$100蚊的話，即會自動扣$10優惠券，只扣除$90戶口儲款。