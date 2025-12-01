大埔宏福苑五級火｜迪士尼宣布捐逾1,000萬港元 支援受大埔火災影響社群

大埔宏福苑五級火造成最少146死，迪士尼宣布，將捐出逾1,000萬港元支援受大埔火災影響社群。迪士尼表示，正與本地機構及非牟利組織緊密合作，捐出逾1,000萬港元現金及物資，提供即時援助及持續支援受大埔火災影響的社群。捐款將撥予保良局、香港青年協會、香港紅十字會及香港聖公會福利協會4個註冊非牟利機構，特別為受影響的兒童及家庭提供緊急援助、臨時住宿、情緒輔導及復元項目。

香港迪士尼亦已聯絡其他非牟利機構，按需要提供即時支援，協助大埔火災的復元工作；同昤動員迪士尼義工，持續參與援助行動。 支援數位受影響演藝人員 除了社區支援外，香港迪士尼亦為直接受影響的數位演藝人員及其家人提供住宿及支援，並設有員工支援計劃，包括24小時熱線提供情緒輔導及其他服務，同時安排專業輔導員駐場，提供即時面談輔導服務。

迪士尼向大埔火災造成嚴重破壞而受影響的家庭及社區致以最深切的慰問，並衷心感謝消防員及各社區組織拯救生命及提供緊急支援。香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）行政總裁施保添表示：「這場嚴重的住宅火災對香港社區造成深遠影響，我們深感痛心。我們的心與失去親人的家庭、受傷人士，以及因這場災難而流離失所的每一位同在。香港迪士尼樂園度假區正積極與本地機構合作，支持援助及復元工作，包括為受影響人士提供所需資源與協助。我們會與香港社區並肩同行，並將持續致力支持香港，一起走過這段復元之路。」