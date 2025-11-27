大埔宏福苑五級火｜麥當勞/譚仔三哥/Jollibee 提供免費食物及飲品 附地址及營業時間 (持續更新)

大埔宏福苑五級火做成傷亡慘重，社會各方即時提供協助，各大餐廳陸續宣布，向受影響的災民及救援工作人員，提供免費食物及飲品，並向災民提供暫時落腳地休息。
宏福苑五級火 免費食物餐廳｜麥當勞
麥當勞於大火當晚，即時宣布會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並於翌日到庇護中心送上1,000份早餐。麥當勞今日宣布，由今日起至周六(11月27日至29日)，3間24小時營業大埔區麥當勞(大埔墟、太和及昌運)，會繼續為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並會在未來幾天繼續為各中心送上早餐，詳情將不時更新，敬請留意。
大埔墟分店：大埔墟廣福道70號寶康大廈地庫
太和廣場分店：大埔太和廣場西翼地下102號舖
昌運分店：太和安慈路 4 號昌運中心地下 G 層 57-66 舖
宏福苑五級火 免費食物餐廳｜譚仔三哥米線
譚仔三哥米線於社交平台宣布，位於大埔4間分店，即於今明兩天 (11月27日及28日) 即時為有需要的居民及救援工作人員，送上免費堂食及外賣食物及飲品，衷心向受影響居民致以慰問，並向所有救援人員致以敬意。唯免費外賣食物及飲品暫未支援手機點餐，如有需要請到以下分店。譚仔三哥同時表示，如有受影響人士 / 機構需要支援外賣食物，亦可聯絡店方。
．大埔大明里18-20號地下B舖 (🕗11:00 – 00:00)
．大埔曉運路10號運頭塘邨運頭塘新城地下3&4號舖 (🕗10:30 – 22:00)
．大埔安慈路2號八號花園地下18-19號舖 (🕗10:30 – 22:00)
．大埔安埔路12號富善邨富善商場2樓S203號舖 (🕗10:30 – 22:00)
宏福苑五級火 免費食物餐廳｜Jollibee
Jollibee 快樂蜂大埔分店亦宣布，將作出特別安排，大埔分店由今天起每日提供約200份意粉及飲品，有需要的市民可免費索取。此外，歡迎街坊於分店營業時間內隨時來店休息。
分店地址：大埔安慈路1號海寶花園地下10號舖
營業時間：早上7:30 - 晚上10:00