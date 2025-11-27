大埔宏福苑五級火｜麥當勞/譚仔三哥/Jollibee 提供免費食物及飲品 附地址及營業時間 (持續更新)

大埔宏福苑五級火做成傷亡慘重，社會各方即時提供協助，各大餐廳陸續宣布，向受影響的災民及救援工作人員，提供免費食物及飲品，並向災民提供暫時落腳地休息。

宏福苑五級火 免費食物餐廳｜麥當勞

麥當勞於大火當晚，即時宣布會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並於翌日到庇護中心送上1,000份早餐。麥當勞今日宣布，由今日起至周六(11月27日至29日)，3間24小時營業大埔區麥當勞(大埔墟、太和及昌運)，會繼續為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，並會在未來幾天繼續為各中心送上早餐，詳情將不時更新，敬請留意。

大埔墟分店：大埔墟廣福道70號寶康大廈地庫

太和廣場分店：大埔太和廣場西翼地下102號舖

昌運分店：太和安慈路 4 號昌運中心地下 G 層 57-66 舖