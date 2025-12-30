熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 叱咤2025 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-30 10:00:00

大埔超級城×大埔浸信會社會服務處推愛心同行綜藝日 雲集30個攤檔/為火災居民籌款

分享：
大埔超級城×大埔浸信會社會服務處推愛心同行綜藝日 雲集30個攤檔/為火災居民籌款

大埔宏福苑五級火摧毀無數人的家園及家庭。大埔超級城攜手大埔浸信會社會服務處於202611日元旦舉行愛心同行綜藝日。當日不但設慈善義賣市集，更設不同表演，為大埔區居民打氣！

2026年1月1日，大埔超級城攜手大埔浸信會社會服務處舉辦「愛心同行綜藝日」。

2026年1月1日，大埔超級城攜手大埔浸信會社會服務處舉辦「愛心同行綜藝日」。

設表演及慈善義賣市集 籌款將悉數捐出

活動將於元旦中午12時至晚上8時在大埔超級城C區中庭舉行。吳浩康、林彦言及新晉男團Alitz等多位藝人及機構將會登場，以歌聲傳遞正能量。

adblk5
表演時間表

表演時間表

活動同步設有慈善義賣市集，30個攤檔將會出售多種貨品，涵蓋寵物、運動、飲食、家居用品、清潔用品和玩具等。義賣所得的款項及籌款箱的捐款，將悉數捐出予大埔浸信會社會服務處，繼續為宏福苑居民提供重要支援，大埔超級城部分商戶也會捐出當日部分收益。

 

日期：202611日（元旦）

時間：12:00-20:00

地點：大埔超級城C區中庭及A2

參與義賣機構：

馬拉松 x Catalog、運動家、Suning 蘇寧、豐盛社企學會、大埔風火堂、大空生物、年豐農業、錡樺私房薑醋、、PetlineCozy CafeMCE模型車、時尚生科、鱷魚世家、AI艾灸、破指自愈、小圓の物、Coffee BOATS、香港寵物業商會、DogaliciousEden Holistic Pet FoodsPet Pet ClubBbf pet lifeRegal Pet Green MarketPetredoxVetaloPet Pet HomeMeadowlandGosuMomoji TS International Open FarmVervvePetDining 、新環科、叮叮貓、 Miss PetScarfell Enterprises

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣

ad