大埔超級城×大埔浸信會社會服務處推愛心同行綜藝日 雲集30個攤檔/為火災居民籌款

大埔宏福苑五級火摧毀無數人的家園及家庭。大埔超級城攜手大埔浸信會社會服務處於2026年1月1日元旦舉行愛心同行綜藝日。當日不但設慈善義賣市集，更設不同表演，為大埔區居民打氣！

設表演及 慈善義賣市集 籌款將悉數捐出 活動將於元旦中午12時至晚上8時在大埔超級城C區中庭舉行。吳浩康、林彦言及新晉男團Alitz等多位藝人及機構將會登場，以歌聲傳遞正能量。

表演時間表

活動同步設有慈善義賣市集，30個攤檔將會出售多種貨品，涵蓋寵物、運動、飲食、家居用品、清潔用品和玩具等。義賣所得的款項及籌款箱的捐款，將悉數捐出予大埔浸信會社會服務處，繼續為宏福苑居民提供重要支援，大埔超級城部分商戶也會捐出當日部分收益。 日期：2026年1月1日（元旦） 時間：12:00-20:00 地點：大埔超級城C區中庭及A區2樓 參與義賣機構： 馬拉松 x Catalog、運動家、Suning 蘇寧、豐盛社企學會、大埔風火堂、大空生物、年豐農業、錡樺私房薑醋、、Petline、Cozy Cafe、MCE模型車、時尚生科、鱷魚世家、AI艾灸、破指自愈、小圓の物、Coffee BOATS、香港寵物業商會、Dogalicious、Eden Holistic Pet Foods、Pet Pet Club、Bbf pet life、Regal Pet 、Green Market、Petredox、Vetalo、Pet Pet Home、Meadowland、Gosu、Momoji 、TS International 、Open Farm、Vervve、PetDining 、新環科、叮叮貓、 Miss Pet、Scarfell Enterprises