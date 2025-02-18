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生活
2025-02-18 14:45:00

大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

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大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

春天來臨，要擺脫潮濕困擾，就需要出動「救星」抽濕機了。

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春天來了，濕氣瘋狂上升，抽濕機成了拯救日常的「英雄」！最近，香港本地大學測試了一批抽濕機，結果顯示開利（Carrier）專為香港市場打造的DC-22 VS/VSB二合一變頻抽濕機，各項數據表現均十分出色！其兼備抽濕與淨化，能源效率較同類品牌高出50.2%，開足1晚8小時只需1.3度電，綜合獲得4.5分高分好評，用最平的價格為消費者打造出TOP 1的性能配置，是名副其實的「性價比之王」。

開利一直以「平靚正」聞名，這款抽濕機在2024年推出市場後，旋即拿下1級能源標籤認證。根據本地大學測試數據，該機型能效表現超過1級能效標籤標準達44%，每度電可抽濕約3.32升，運行一晚8小時僅耗1.3度電，按現時每度電約$1.23計算，每晚的使用成本僅需約$2.21。以每年使用450小時、每度電1.7元作估算，每年所需電費為127元，在節能環保方面表現卓越，尤其適合居住於臨海地區、需要長時間抽濕的家庭用戶，是真正抵買實用的「慳電專家」。

大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

開利DC-22 VS/VSB抽濕機是專門針對香港氣候特徵以及本港市民在潮濕天氣的核心痛點而研發的機型。

六重空氣淨化技術

濕氣不只是讓家裡感覺悶焗，衣服發霉，更會讓細菌瘋狂滋生，容易引起過敏和呼吸道問題。DC-22VS/VSB同時擁有高效空氣淨化功能，且能單獨啟動淨化模式，並搭載六重空氣淨化技術，無需額外購買「HEPA」過濾器進行加裝。

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大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

DC-22VS/VSB賣點

  • HEPA過濾網：能有效過濾細至0.3微米的懸浮粒子，如PM2.5、灰塵、花粉，特別適合鼻敏感人士。
  • 正負離子技術：能中和空氣中的有害物質，提升空氣質素。
  • UVC紫外線殺菌：有效殺滅細菌病毒，包括H1N1流感病毒、大腸桿菌和金黃葡萄球菌，殺菌率高達99.3%。
  • 三合一冷觸媒過濾網：防蟎、防霉，還能釋放維他命C，讓空氣更清新。
  • 高密度前置過濾網：攔截毛髮、灰塵，減少清潔麻煩。
  • 自動清洗功能：減少內部細菌滋生，確保長久使用更衛生。

大容量水箱＋超靜音 夜晚安心睡

DC-22VS/VSB配備5.2公升大容量水箱，一天最多能抽走22公升水分，減少頻繁倒水的麻煩，還貼心設有水滿指示燈和防溢設計，安全感滿分。運行時的噪音只有33分貝，相當於圖書館的耳語聲，還支持WiFi功能，用戶可通過手機APP遙控操作，包括開關機、模式切換及濕度調節等，甚至可以連接至智能家居系統，實現更便利的家居管理。

這款抽濕機提供四種操作模式：

  1. 自選濕度模式
  2. 智能乾衣模式
  3. 連續抽濕模式
  4. ECO智能抽濕模式
     
大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

由即日起至 2025 年 4 月 30 日購買開利 VS/VSB 系列，憑發票日期均可享 3 年整機保用。

4 月 30 日或之前購 VS/VSB 系列 憑發票即享 3 年整機保用

DC-22VS/VSB同系列還有 25 公升（DC-25VS/VSB）及 28 公升（DC-28VS/VSB）等容量選擇，由即日起至 2025 年 4 月 30 日購買開利 VS/VSB 系列，憑發票日期均可享 3 年整機保用，確保消費者賣得安心，用得放心。
 

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