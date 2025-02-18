大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

春天來了，濕氣瘋狂上升，抽濕機成了拯救日常的「英雄」！最近，香港本地大學測試了一批抽濕機，結果顯示開利（Carrier）專為香港市場打造的DC-22 VS/VSB二合一變頻抽濕機，各項數據表現均十分出色！其兼備抽濕與淨化，能源效率較同類品牌高出50.2%，開足1晚8小時只需1.3度電，綜合獲得4.5分高分好評，用最平的價格為消費者打造出TOP 1的性能配置，是名副其實的「性價比之王」。

開利一直以「平靚正」聞名，這款抽濕機在2024年推出市場後，旋即拿下1級能源標籤認證。根據本地大學測試數據，該機型能效表現超過1級能效標籤標準達44%，每度電可抽濕約3.32升，運行一晚8小時僅耗1.3度電，按現時每度電約$1.23計算，每晚的使用成本僅需約$2.21。以每年使用450小時、每度電1.7元作估算，每年所需電費為127元，在節能環保方面表現卓越，尤其適合居住於臨海地區、需要長時間抽濕的家庭用戶，是真正抵買實用的「慳電專家」。