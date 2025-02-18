大學評測4.5星抽濕機 1晚只需1.3度電 膺CP值之王

春天來了，濕氣瘋狂上升，抽濕機成了拯救日常的「英雄」！最近，香港本地大學測試了一批抽濕機，結果顯示開利（Carrier）專為香港市場打造的DC-22 VS/VSB二合一變頻抽濕機，各項數據表現均十分出色！其兼備抽濕與淨化，能源效率較同類品牌高出50.2%，開足1晚8小時只需1.3度電，綜合獲得4.5分高分好評，用最平的價格為消費者打造出TOP 1的性能配置，是名副其實的「性價比之王」。
開利一直以「平靚正」聞名，這款抽濕機在2024年推出市場後，旋即拿下1級能源標籤認證。根據本地大學測試數據，該機型能效表現超過1級能效標籤標準達44%，每度電可抽濕約3.32升，運行一晚8小時僅耗1.3度電，按現時每度電約$1.23計算，每晚的使用成本僅需約$2.21。以每年使用450小時、每度電1.7元作估算，每年所需電費為127元，在節能環保方面表現卓越，尤其適合居住於臨海地區、需要長時間抽濕的家庭用戶，是真正抵買實用的「慳電專家」。
六重空氣淨化技術
濕氣不只是讓家裡感覺悶焗，衣服發霉，更會讓細菌瘋狂滋生，容易引起過敏和呼吸道問題。DC-22VS/VSB同時擁有高效空氣淨化功能，且能單獨啟動淨化模式，並搭載六重空氣淨化技術，無需額外購買「HEPA」過濾器進行加裝。
DC-22VS/VSB賣點
- HEPA過濾網：能有效過濾細至0.3微米的懸浮粒子，如PM2.5、灰塵、花粉，特別適合鼻敏感人士。
- 正負離子技術：能中和空氣中的有害物質，提升空氣質素。
- UVC紫外線殺菌：有效殺滅細菌病毒，包括H1N1流感病毒、大腸桿菌和金黃葡萄球菌，殺菌率高達99.3%。
- 三合一冷觸媒過濾網：防蟎、防霉，還能釋放維他命C，讓空氣更清新。
- 高密度前置過濾網：攔截毛髮、灰塵，減少清潔麻煩。
- 自動清洗功能：減少內部細菌滋生，確保長久使用更衛生。
大容量水箱＋超靜音 夜晚安心睡
DC-22VS/VSB配備5.2公升大容量水箱，一天最多能抽走22公升水分，減少頻繁倒水的麻煩，還貼心設有水滿指示燈和防溢設計，安全感滿分。運行時的噪音只有33分貝，相當於圖書館的耳語聲，還支持WiFi功能，用戶可通過手機APP遙控操作，包括開關機、模式切換及濕度調節等，甚至可以連接至智能家居系統，實現更便利的家居管理。
這款抽濕機提供四種操作模式：
- 自選濕度模式
- 智能乾衣模式
- 連續抽濕模式
- ECO智能抽濕模式