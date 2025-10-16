大學資訊日2025｜盤點全港大專院校info day日期/熱門科目（附登記連結）

本港各大專院校每年均會舉辦資訊日，讓學生了解各學系的最新資訊。以下一文整理各院校的資訊日日期及熱門科目，不妨mark實日子到心儀院校了解入學資訊！

同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育（JS6066）、教育學士（幼兒教育及特殊教育）（JS6092）、社會工作學學士（JS6731）、文學士（城市研究）（JS6042）及工商管理學學士（商業分析）（JS6793）。

2025年JUPAS改選後，以Band A計算，港大首5個最多人選擇的課程依次為：護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別（JS6468&JS6418）、內外全科醫學士（JS6456）、文學士（JS6054）、理學士（JS6901）及工商管理學學士（JS6755）。

同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：健康與體育運動科學（JS4329）、教育學士(幼兒教育)（JS4372）、日本研究（JS4068）、藝術（JS4044）及中國研究（JS4136）。

2025年JUPAS改選後，以Band A計算，中大首5個最多人選擇的課程依次為：理學（JS4601）、工商管理學士綜合課程（JS4202）、護理學（JS4513）、內外全科醫學士課程（JS4501）和酒店旅遊及房地產（JS4226）。

大學資訊日 2025 ｜香港科技大學 11 月 1 日

2025年JUPAS改選後，以Band A計算，科大首5個最多人選擇的課程依次為：理學B組（JS5103）、理學A組（JS5102）、計算機科學及工程學系（JS5240）、工商管理（JS5300）和工程學– 延伸主修人工智能（JS5282）。

同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：理學士（生物醫學及健康科學）（JS5118）、理學Ａ組– 延伸主修人工智能（JS5181）、國際科研（JS5101）、理學士（數學與經濟學）（JS5813）和電子及計算機工程學系（ JS5250）。

詳情可瀏覽科大

大學資訊日 2025 ｜香港理工大學 9 月 27 日

2025年JUPAS改選後，以Band A計算，理大首5個最多人選擇的課程依次為：護理學理學士（JS3648）、酒店及旅遊管理理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）（JS3310）、物理治療學理學士（ JS3636）、設計學文學士組合課程（廣告設計/環境設計/信息設計/交互設計/室内設計/媒體設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）（ JS3569）及會計及金融工商管理學士組合課程（會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學）（JS3060）。

同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：工商管理組合學士課程（JS3003）、言語治療理學士（ JS3242）、中國歷史及文化文學士（JS3320）、酒店及旅遊管理理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）（JS3310）及管理及市場學（榮譽）工商管理學士組合課程（管理學 / 市場學）（JS3080）。

登記入場按此