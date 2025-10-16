大學資訊日2025｜盤點全港大專院校info day日期/熱門科目（附登記連結）

本港各大專院校每年均會舉辦資訊日，讓學生了解各學系的最新資訊。以下一文整理各院校的資訊日日期及熱門科目，不妨mark實日子到心儀院校了解入學資訊！
大學資訊日2025｜香港大學 10月25日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，港大首5個最多人選擇的課程依次為：護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別（JS6468&JS6418）、內外全科醫學士（JS6456）、文學士（JS6054）、理學士（JS6901）及工商管理學學士（JS6755）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育（JS6066）、教育學士（幼兒教育及特殊教育）（JS6092）、社會工作學學士（JS6731）、文學士（城市研究）（JS6042）及工商管理學學士（商業分析）（JS6793）。
大學資訊日2025｜香港中文大學 10月11日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，中大首5個最多人選擇的課程依次為：理學（JS4601）、工商管理學士綜合課程（JS4202）、護理學（JS4513）、內外全科醫學士課程（JS4501）和酒店旅遊及房地產（JS4226）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：健康與體育運動科學（JS4329）、教育學士(幼兒教育)（JS4372）、日本研究（JS4068）、藝術（JS4044）及中國研究（JS4136）。
大學資訊日2025｜香港科技大學 11月1日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，科大首5個最多人選擇的課程依次為：理學B組（JS5103）、理學A組（JS5102）、計算機科學及工程學系（JS5240）、工商管理（JS5300）和工程學– 延伸主修人工智能（JS5282）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：理學士（生物醫學及健康科學）（JS5118）、理學Ａ組– 延伸主修人工智能（JS5181）、國際科研（JS5101）、理學士（數學與經濟學）（JS5813）和電子及計算機工程學系（ JS5250）。
大學資訊日2025｜香港理工大學 9月27日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，理大首5個最多人選擇的課程依次為：護理學理學士（JS3648）、酒店及旅遊管理理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）（JS3310）、物理治療學理學士（ JS3636）、設計學文學士組合課程（廣告設計/環境設計/信息設計/交互設計/室内設計/媒體設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）（ JS3569）及會計及金融工商管理學士組合課程（會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學）（JS3060）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：工商管理組合學士課程（JS3003）、言語治療理學士（ JS3242）、中國歷史及文化文學士（JS3320）、酒店及旅遊管理理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）（JS3310）及管理及市場學（榮譽）工商管理學士組合課程（管理學 / 市場學）（JS3080）。
大學資訊日2025｜香港城巿大學 10月4日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，城大首5個最多人選擇的課程依次為：工商管理學士(會計) (專修:專業會計/環境，社會，治理和科技)（JS1002）、工商管理學士(市場營銷) (專修:環球市場營銷 / 營銷數據分析)（JS1007）、工商管理學士 (管理學 ) (專修:人力資源管理 / 策略及國際管理 )（JS1005）、社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷 – 健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入)（JS1113）及理學士(電腦科學) (專修: 人工智能 / 網絡安全 / 數據科學 / 多媒體計算 / 軟件工程與項目管理)（JS1204）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)（JS1042）、社會科學學士(犯罪科學)與法律學學士 (雙學位)（JS1123）、社會科學學士(心理學) (專修: 健康與人類發展 / 大腦與認知)（JS1112）、社會科學學士 (犯罪科學) (特點: 犯罪預防 / 安保實務 / 全球警政 / 犯罪分析 / 科網與未來犯罪)（JS1111）和工商管理學士(環球營運管理) (特點: 供應鏈管理 / 營運效率 / 流程改善 / 營運分析 / 資源規劃)（JS1027）。
大學資訊日2025｜香港浸會大學 10月4日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，浸大首5個最多人選擇的課程依次為：工商管理學士（JS2120）、社會工作學士（JS2660）、視覺藝術文學士（JS2810）、理學士（JS2510）和體育及康樂管理文學士（JS2620）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：社會工作學士（JS2660）、環球螢幕演技藝術學士（JS2340）、傳理學學士 - 遊戲設計與動畫主修（JS2370）、電影電視文學士（JS2330）和視覺藝術文學士（JS2810）。
大學資訊日2025｜香港教育大學 10月25日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，教大首5個最多人選擇的課程依次為：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士（JS8010）、心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士（JS8006）、運動科學及教練榮譽理學士 （JS8726）、數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士（JS8003）及心理學榮譽社會科學學士（JS8651）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士（JS8005）、運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士（JS8010）、運動科學及教練榮譽理學士（JS8726）、社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士（JS8012）及心理學榮譽社會科學學士（JS8651）。
大學資訊日2025｜嶺南大學 11月1日
2025年JUPAS改選後，以Band A計算，嶺大首5個最多人選擇的課程依次為：歷史文學士（JS7709）、中文文學士（JS7101）、社會科學學士 - 心理學（JS7303）、動畫及數碼藝術文學士（JS7133）及工商管理學士 - 市場學與社交媒體（JS7215）。
同樣以Band A計算，競爭最激烈的5個課程依次為：社會科學學士 - 健康及社會服務管理（JS7305）、社會科學學士 - 心理學（JS7303）、動畫及數碼藝術文學士（JS7133）、社會科學學士 - 社會學（JS7304）及歷史文學士（JS7709）。
大學資訊日2025｜聖方濟各大學 11月7日及8日
聖方濟各大學將於11月7日及8日（星期五及星期六）上午10時至下午6時舉行info day。
地點：新界將軍澳翠嶺里2號