大家樂全新季節限定「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」 招牌焗素食系列/新品3大優惠

大家樂招牌焗素食系列再推新口味！全新限定「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」，採用來自加拿大的大豆製成的豆腐，製作素紫菜鰻魚，口感豐富有層次，用美味口味吸引市民實踐綠食減碳，即睇詳請。
為了保證素紫菜鰻魚的軟綿不失結實的肥美口感，選用來自加拿大的優質大豆製作，營養價值極高。大豆含有豐富植物性蛋白，低熱量且不含膽固醇，有助於心血管健康，同時促進腸道幫助消化。再將紫菜鋪在面層，仿效魚皮的質感，帶來雙重口感。最後加上惹味和風照燒醬汁，將素紫菜鰻魚的口感模仿得與真鰻魚極其相似。
另外，「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」亦添加紅蘿蔔、翠肉瓜、青豆及粟米，提供各種營養素，保持營養均衡。而作為主食的米飯亦選用的紅米炒飯底，炒飯軟硬適中、粒粒分明。
三大優惠+積分換領
「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」即日起於全線大家樂發售，推廣期間一連推出三大優惠，以午市至抵試食價$47品嚐新菜式，再賺積分和儲樂賞印，換取更多禮品優惠！
|全線優惠
|1月13日至1月17日
|以試食價購買「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」
午市試食優惠: HK$47
套餐試食優惠*: HK$53（配滋潤熱飲一杯）
*套餐試食優惠適用於午/晚市
|Club 100會員獨家優惠
|1月20日至2月3日
|Club 100會員惠顧 「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」額外送樂賞分（單售/套餐適用）
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午市單售：額外100樂賞分
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套餐：額外120樂賞分
|1月21日至2月28日
|購買「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」或「最營之選」單品或套餐，即可獲1個樂賞印。
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每儲滿3個樂賞印，可換領2張HK$5電子優惠券（適用於素焗系列產品和最營之選）
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每儲滿10個樂賞印，可免費換領一份招牌焗素食系列產品。
|Carbon Wallet App積分換領優惠
|即日起至5月30日
|800分換領HK$5招牌焗素食系列電子優惠券1張
|即日起至2月28日
|5,000分換領照燒汁素紫菜鰻魚焗飯（單售）1份