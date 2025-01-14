大家樂全新季節限定「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」 招牌焗素食系列/新品3大優惠

大家樂招牌焗素食系列再推新口味！全新限定「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」，採用來自加拿大的大豆製成的豆腐，製作素紫菜鰻魚，口感豐富有層次，用美味口味吸引市民實踐綠食減碳，即睇詳請。

為了保證素紫菜鰻魚的軟綿不失結實的肥美口感，選用來自加拿大的優質大豆製作，營養價值極高。大豆含有豐富植物性蛋白，低熱量且不含膽固醇，有助於心血管健康，同時促進腸道幫助消化。再將紫菜鋪在面層，仿效魚皮的質感，帶來雙重口感。最後加上惹味和風照燒醬汁，將素紫菜鰻魚的口感模仿得與真鰻魚極其相似。

另外，「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」亦添加紅蘿蔔、翠肉瓜、青豆及粟米，提供各種營養素，保持營養均衡。而作為主食的米飯亦選用的紅米炒飯底，炒飯軟硬適中、粒粒分明。

三大優惠 + 積分換領

「照燒汁素紫菜鰻魚焗飯」即日起於全線大家樂發售，推廣期間一連推出三大優惠，以午市至抵試食價$47品嚐新菜式，再賺積分和儲樂賞印，換取更多禮品優惠！