大家樂推雙12優惠 二人餐券買2送1 12月9日11點開搶！

又到一年一度雙12，大家樂推出「雙12早鳥日瘋搶優惠」，將於2022年12月9日上午11時正起在網店eatCDC.com推出限量二人餐券買2送1優惠，只需要兩套二人餐券的價錢享用6人份的滋味。二人餐涵蓋早午茶晚市，包括火鍋、鐵板、老火湯小菜及焗飯等人氣套餐，12月9日準時11時開賣，數量有限，售完即止。

12 月 9 日限量開搶二人餐 買 2 送 1 低至 67 折 今次大家樂推出「雙12早鳥日瘋搶優惠」，九款限量二人餐券買2送1。網店eatCDC.com將於2022年12月9日上午11時起開賣9款限量二人餐券，當中更包括人氣之選「打堅爐火鍋」二人餐、「鐵板餐」二人餐、「老火湯小菜」二人餐以及「焗素豬扒飯」二人餐等，3套餐券中價格最低的會算作免費。 當中最筍之選無疑是原價$135的「打堅爐火鍋」二人餐，只需$270即買到3套火鍋二人餐，每套只需$90，享67折！另有$125的鐵板二人餐，9款二人餐每款限量發售，先搶先得，售完即止！

上述瘋搶優惠於12月9日上午11時準時開賣，每張訂單限買3件二人餐及享1件免費優惠（優惠以每訂單計，以3件當中價格最低者為免費計算）。以購買「打堅爐火鍋」、「鐵板餐」及「焗素豬扒飯」二人餐為例，當中價格最低的「焗素豬扒飯」會算作免費，結帳總額將為$260 （「打堅爐火鍋」二人餐$135 +「鐵板餐」二人餐$125+「焗素豬扒飯」二人餐$0）。Club 100會員登入eatCDC.com網站後成功搶購之二人餐券會在Club100易.0手機App內顯示。 即睇9款二人餐券！