大家樂火鍋｜大家樂新出鹿兒島A4和牛火鍋$126起 抵食丹麥豚肉鍋$65 會員限時減$5

一年四季都無阻香港人打邊爐！大家樂近日全新推出「極上鹿兒島 A4 和牛火鍋」，採用鹿兒島黑毛和種 A4 和牛，配搭各式新鮮食材，絕對大滿足！另外亦有日韓特色火鍋，包括「日式壽喜燒」及「韓風泡菜辛辣鍋」，同樣風味十足，凡 Club100 會員於指定推廣期内惠顧，即可減$5，今個星期天氣降溫，晚餐時段一於去大家樂打邊爐啦！

大家樂鹿兒島A4和牛火鍋

極上鹿兒島A4和牛火鍋($126)用上高質食材，和牛選用100%純鹿兒島黑毛和種，被日本肉品等級鑑定協會JMGA 評定為 A4 等級或以上的和牛，不單外型呈大理石盤紋理，肉質更是香嫩軟滑，牛味香濃。套餐包括一份鹿兒島 A4 和牛、一份美國穀飼牛、盛盒、菜盤和米線，非常豐富。

大家樂「堅」爐火鍋系列合共5款火鍋，包括人氣之選「肥牛‧ 豚肉鍋」、2 人吃到飽「2 人分享鍋」等，其中以丹麥豚肉鍋最抵食，價錢由$65起，湯底除了深受歡迎的「豬骨湯」，還全新推出了清爽酸甜的「番茄魚湯」湯底供選擇。

如果想加配火鍋料，選擇亦豐富，分別有鹿兒島 A4 和牛、350 日穀飼期美國穀飼牛、丹麥豚肉及鮮滑鹹香黃金魚肉蝦滑等超過 10 款地道打邊爐配料。現凡惠顧火鍋，只需$25 便可加配 3 款「堅」料，大家不妨考慮下。

