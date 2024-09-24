大家樂火鍋｜大家樂新出鹿兒島A4和牛火鍋$126起 抵食丹麥豚肉鍋$65 會員限時減$5

一年四季都無阻香港人打邊爐！大家樂近日全新推出「極上鹿兒島 A4 和牛火鍋」，採用鹿兒島黑毛和種 A4 和牛，配搭各式新鮮食材，絕對大滿足！另外亦有日韓特色火鍋，包括「日式壽喜燒」及「韓風泡菜辛辣鍋」，同樣風味十足，凡 Club100 會員於指定推廣期内惠顧，即可減$5，今個星期天氣降溫，晚餐時段一於去大家樂打邊爐啦！
大家樂鹿兒島A4和牛火鍋
極上鹿兒島A4和牛火鍋($126)用上高質食材，和牛選用100%純鹿兒島黑毛和種，被日本肉品等級鑑定協會JMGA 評定為 A4 等級或以上的和牛，不單外型呈大理石盤紋理，肉質更是香嫩軟滑，牛味香濃。套餐包括一份鹿兒島 A4 和牛、一份美國穀飼牛、盛盒、菜盤和米線，非常豐富。
大家樂「堅」爐火鍋系列合共5款火鍋，包括人氣之選「肥牛‧ 豚肉鍋」、2 人吃到飽「2 人分享鍋」等，其中以丹麥豚肉鍋最抵食，價錢由$65起，湯底除了深受歡迎的「豬骨湯」，還全新推出了清爽酸甜的「番茄魚湯」湯底供選擇。
如果想加配火鍋料，選擇亦豐富，分別有鹿兒島 A4 和牛、350 日穀飼期美國穀飼牛、丹麥豚肉及鮮滑鹹香黃金魚肉蝦滑等超過 10 款地道打邊爐配料。現凡惠顧火鍋，只需$25 便可加配 3 款「堅」料，大家不妨考慮下。
限時試食優惠！全新日韓特色火鍋
除以上火鍋套餐，大家樂全新推出日韓特色火鍋「日式壽喜燒」及「韓風泡菜辛辣鍋」，日式壽喜燒搭配濃郁的壽喜燒湯底，再配有鮮嫩的美國穀飼牛及 Q 彈的讚岐烏冬，充滿日式火鍋風情。而「韓風泡菜辛辣鍋」則以香辣的泡菜湯底為基礎，搭配美國穀飼牛與韓式拉麵，帶來韓國地道的辛辣風味。大家樂將於 9 月 24 日至 10 月 7 日期間，推出限時試食優惠，凡 Club100 會員惠顧「日式壽喜燒鍋」及「韓風泡菜辛辣鍋」特色火鍋，即可減$5！