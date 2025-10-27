大家樂買$400送$400優惠套券 買得愈多送得愈多

大家樂推出全新限時優惠套券，只要購買指定現金券，即可額外獲得等值優惠券及多重獎賞，包括買$400送$400等，買得愈多送得越愈多。於全線大家樂門市及官方網店同步開售，數量有限，送完即止。即睇以下優惠詳情。