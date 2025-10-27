熱門搜尋:
2025-10-27 18:00:00

大家樂買$400送$400優惠套券 買得愈多送得愈多

大家樂推出全新限時優惠套券，只要購買指定現金券，即可額外獲得等值優惠券及多重獎賞，包括買$400$400等，買得愈多送得越愈多。於全線大家樂門市及官方網店同步開售，數量有限，送完即止。即睇以下優惠詳情。

 

大家樂現金券優惠詳情 

1套（$400現金券／共20張，每張$20

獲贈「四市優惠券」一套（總值$400 

可搶PayMe即減$5優惠券（需於PayMe App領取並即日使用） 

 

2套（共$800現金券）

獲贈「四市優惠券」兩套（總值$800 

PayMe即減$5優惠券 

HK$50 Samsung Shop App禮券 

免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用） 

 

3套（共$1,200現金券）

獲贈「四市優惠券」三套（總值$1,200 

PayMe即減$5優惠券 

HK$50 Samsung Shop App禮券 

免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用） 

大灣區航空85折優惠券（指定航線：大阪、東京、曼谷、台北、富國島） 

李錦記禮遇（可於指定攤位換領） 

大家樂現金券推廣期與使用日期 

開售日期：即日起（20251021日開始） 

現金券有效期：至2026930 

優惠券有效期：至2026531 

使用方式： 

實體券僅適用於收銀處付款 

電子券可於收銀處、自助點餐機及App使用 

門市與網上同步開售：按此購買

