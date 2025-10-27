大家樂買$400送$400優惠套券 買得愈多送得愈多

大家樂推出全新限時優惠套券，只要購買指定現金券，即可額外獲得等值優惠券及多重獎賞，包括買$400送$400等，買得愈多送得越愈多。於全線大家樂門市及官方網店同步開售，數量有限，送完即止。即睇以下優惠詳情。
大家樂現金券優惠詳情
買1套（$400現金券／共20張，每張$20）
獲贈「四市優惠券」一套（總值$400）
可搶PayMe即減$5優惠券（需於PayMe App領取並即日使用）
買2套（共$800現金券）
獲贈「四市優惠券」兩套（總值$800）
PayMe即減$5優惠券
HK$50 Samsung Shop App禮券
免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用）
買3套（共$1,200現金券）
獲贈「四市優惠券」三套（總值$1,200）
PayMe即減$5優惠券
HK$50 Samsung Shop App禮券
免費晚市鐵板餐1份（指定分店適用）
大灣區航空85折優惠券（指定航線：大阪、東京、曼谷、台北、富國島）
李錦記禮遇（可於指定攤位換領）
大家樂現金券推廣期與使用日期
開售日期：即日起（2025年10月21日開始）
現金券有效期：至2026年9月30日
優惠券有效期：至2026年5月31日
使用方式：
實體券僅適用於收銀處付款
電子券可於收銀處、自助點餐機及App使用