大家樂雙12優惠推$30二人餐！人均$15歎招牌焗系列/雞湯火鍋/超抵早餐下午茶

大家樂上個月推出雙11優惠大受歡迎，為答謝各位支持，大家樂將於12月12日推出雙12震撼快閃限量孖樂優惠。限量二人餐券將於12月12日中午12時正起在大家樂網店eatCDC.com推出，顧客可享優惠低至全單5折。發售的二人餐一共有7款，涵蓋早午茶晚市，包括牛尾湯扭紋粉、招牌焗系列、芝士黑椒汁焗牛扒飯及豆乳美人雞湯火鍋等人氣套餐，數量有限，售完即止。

低至 5 折優惠購入 6 件二人餐券

大家樂今次推出的雙12震撼快閃限量孖樂優惠共有7款人氣套餐，將於2023年12月12日中午12時起在大家樂網店eatCDC.com開賣7款限量二人餐券，凡購買6件二人餐即享5折、購買5件二人餐可獲6折、購買4件二人餐亦有7折優惠，當中包括人氣之選「芝士黑椒汁焗牛扒飯」二人餐、「牛尾湯扭紋粉」二人餐、「招牌焗系列」二人餐以及「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐等多款經典滋味。進入冬天，打邊爐是不二之選，滋補養顏的「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐原價$148，5折後$74，即是每人低至$37便可以暖笠笠打邊爐！想輕鬆嘆個下午茶亦有「公司三文治」二人餐券，原價$65，5折後$32.5，代表每人不到$17就可嘆下午茶！7款二人餐每款限量發售，先搶先得，售完即止！

以購買「豆乳美人雞湯火鍋」、「招牌焗系列」及「牛尾湯扭紋粉」二人餐各兩件為例，六件餐券結帳總額將為$303 （5折 x「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐$148 x2 +「招牌焗系列」二人餐$95 x2 +「牛尾湯扭紋粉」二人餐$60 x2）