熱門搜尋:
六合彩 Taylor Swift 區議會選舉2023 穆迪 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-07 16:09:33

大家樂雙12優惠推$30二人餐！人均$15歎招牌焗系列/雞湯火鍋/超抵早餐下午茶

分享：
大家樂雙12優惠推$30二人餐！人均$15歎招牌焗系列/雞湯火鍋/超抵早餐下午茶

大家樂雙12優惠推$30二人餐！人均$15歎招牌焗系列/雞湯火鍋/超抵早餐下午茶

大家樂上個月推出雙11優惠大受歡迎，為答謝各位支持，大家樂將於1212日推出雙12震撼快閃限量孖樂優惠。限量二人餐券將於1212日中午12時正起在大家樂網店eatCDC.com推出，顧客可享優惠低至全單5折。發售的二人餐一共有7款，涵蓋早午茶晚市，包括牛尾湯扭紋粉、招牌焗系列、芝士黑椒汁焗牛扒飯及豆乳美人雞湯火鍋等人氣套餐，數量有限，售完即止。

大家樂雙12優惠推$30二人餐！人均$15歎招牌焗系列/雞湯火鍋/超抵早餐下午茶

大家樂雙12優惠推$30二人餐！人均$15歎招牌焗系列/雞湯火鍋/超抵早餐下午茶

低至5折優惠購入6件二人餐券

大家樂今次推出的雙12震撼快閃限量孖樂優惠共有7款人氣套餐，將於20231212日中午12時起在大家樂網店eatCDC.com開賣7款限量二人餐券，凡購買6件二人餐即享5折、購買5件二人餐可獲6折、購買4件二人餐亦有7折優惠，當中包括人氣之選「芝士黑椒汁焗牛扒飯」二人餐、「牛尾湯扭紋粉」二人餐、「招牌焗系列」二人餐以及「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐等多款經典滋味。進入冬天，打邊爐是不二之選，滋補養顏的「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐原價$1485折後$74，即是每人低至$37便可以暖笠笠打邊爐！想輕鬆嘆個下午茶亦有「公司三文治」二人餐券，原價$655折後$32.5，代表每人不到$17就可嘆下午茶！7款二人餐每款限量發售，先搶先得，售完即止！

以購買「豆乳美人雞湯火鍋」、「招牌焗系列」及「牛尾湯扭紋粉」二人餐各兩件為例，六件餐券結帳總額將為$303 5 x「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐$148 x2 +「招牌焗系列」二人餐$95 x2 +「牛尾湯扭紋粉」二人餐$60 x2

「公司三文治」二人餐 「牛尾湯扭紋粉」二人餐 豆乳美人雞湯火鍋 「招牌食晨早餐」二人餐 招牌焗系列二人餐 芝士黑椒汁焗牛扒飯二人餐 意粉環球風情二人餐

上述瘋搶優惠於1212日中午12時準時開賣，每張訂單限買6件二人餐（優惠以每訂單計算，所有價格或優惠均以購物車/結帳頁面顯示為準。每款二人餐數量有限，售完即止。於大家樂網店eatCDC.com成功搶購後會收到電郵確認及餐券二維碼。而Club 100會員所購入的二人餐券亦會於Club100.0手機App內顯示，更方便快捷地使用！）

12震撼快閃限量孖樂優惠

日期及時間：20231212日中午12時起發售

購買方式：無論Club 100會員或非會員，於大家樂網店eatCDC.com成功搶購後會收到電郵確認及餐券二維碼。而Club 100會員登入eatCDC.com網站並成功搶購之二人餐券會在Club100.0手機App內顯示。訂購以下七款二人餐（每訂單限買6件），買6件產品，全單5折、購買5件產品，全單6折、購買4件產品，全單7折。每張訂單可享此優惠1次，二人餐數量有限，售完即止。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受