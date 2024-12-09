大家樂雙12優惠限時回歸 煲仔飯/鐵板餐人均$25 打邊爐一樣有折

一年一度雙12優惠再度來襲！為答謝大家支持，大家樂「雙12震撼快閃限量孖樂優惠」重磅回歸，於2024年12月12日中午12時起，於大家樂飲食平台eatCDC.com推出多達16款超值美食餐券，優惠低至5折。優惠包含多款二人餐券和食品券，涵蓋早午茶晚市，包括火鍋、鐵板、老火湯小菜及焗飯等人氣套餐，數量有限，售完即止。 12 月 12 日 12 時正式開搶 震撼價購入多款經典美食 大家樂今次推出的「雙12震撼快閃限量孖樂優惠」共有16款人氣產品，凡購買6件產品即享5折、購買5件產品可獲6折、購買4件產品亦有7折優惠。

大家樂雙12優惠限時回歸 煲仔飯/鐵板餐人均$25 打邊爐一樣有折

大家樂飲食平台eatCDC.com將於2024年12月12日中午12時起開賣16款人氣限量餐券，當中包括人氣之選「招牌焗系列」二人餐、「煲仔飯」二人餐、「老火湯小菜」二人餐以及「穀飼肥牛和牛鍋」二人餐等。進入冬天，孖住親朋好友打邊爐和食煲仔飯最適合不過，極尚享受的「穀飼肥牛和牛鍋」二人餐原價$270，5折後$135，即是每人低至$67.5便可以暖笠笠打邊爐；焦香四溢的「煲仔飯」二人餐原價$100，5折後$50，每人低至$25即可吃到香港地道好滋味！想帶上子女共敘美味時光？更有「鐵板餐」餐券原價$150，再附送兒童餐一份，5折後以$75一次性滿足三人口味。 16款餐券每款限量發售，先搶先得，售完即止。 上述快閃優惠於12月12日中午12時準時開賣，每張訂單限買最多6件產品（優惠以每訂單計算，所有價格或優惠均以購物車 / 結帳頁面顯示為準。每款產品數量有限，售完即止。於大家樂飲食平台eatCDC.com成功搶購後會收到電郵確認及餐券二維碼。Club 100會員登入eatCDC.com網站後成功搶購指定產品會在Club100 3.0手機App內顯示，讓您更方便快捷地使用。 16款優惠套餐包括：

雙 12 震撼快閃限量孖樂優惠 日期及時間：2024年12月12日中午12時起發售 購買方式：Club 100會員或非會員，於大家樂飲食平台eatCDC.com成功搶購後會收到電郵確認及餐券二維碼。而Club 100會員登入eatCDC.com網站並成功搶購指定產品會在Club100 3.0手機App內顯示。訂購以下16款產品（每訂單限買6件），買6件產品，全單5折、購買5件產品，全單6折、購買4件產品，全單7折。每張訂單可享此優惠1次，數量有限，售完即止。 享用優惠例子：以購買「打堅爐」、「招牌焗系列」及「牛尾湯扭紋粉」二人餐各兩件為例，六件餐券結帳總額將為$305 （5折 x「打堅爐」二人餐$150 x2 +「招牌焗系列」二人餐$95 x2 +「牛尾湯扭紋粉」二人餐$60 x2）