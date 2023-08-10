大家樂「DSE 有你有大家獎勵計劃」聯同「學校起動」計劃 一路上支持應屆DSE考生

大家樂「DSE有你有大家獎勵計劃」聯同「學校起動」計劃 一路上支持應屆DSE考生

大家樂集團有限公司一直注重企業社會責任，今年4月首次推出「考試路上有你有大家」計劃支持應屆DSE考生，其中「DSE有你有 大家獎勵計劃」更有別於一般給予成績優異生獎勵的計劃，而同時會考慮學生的家庭經濟狀況、 操行及參與社會服務等多項條件，旨在鼓勵基層學生為DSE付出的努力，為有需要學生提供 資助更具意義。「DSE有你有大家獎勵計劃」共捐出港幣$328,000，作為「學校起動」計劃網絡的82間學校學生的助學金。

一系列優惠活動為考生送上實際獎勵支持

今年DSE備試至放榜期間，大家樂推出多個優惠活動，提供了貼心的用餐體驗，為香港莘莘學子加油打氣。為推動大家樂顧客一同支持考生，更推出「DSE有你有大家獎勵計劃」，推廣期間於全線分店午/晚市惠顧燒味系列滿$55或以上，大家樂即會捐出$3予「學校起動」計劃，沿路陪伴考生，帶來全方位的關懷。