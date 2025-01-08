大家樂 X 多啦A夢 推新春鮑魚盆菜 早鳥價$888起 加$128換多啦A夢賀年百寶盒

新年想好意頭，當然要吃賀年盆菜！大家樂首度聯乘多啦A夢，推出多款食材豐富的新春盆菜，另外購買指定盆菜更可以優惠價$128 換多啦A夢賀年百寶盒，盒上印有可愛多啦A夢圖案，粉絲必買！大家樂今年更獨家聯乘李錦記，選用原隻極品蠔皇鮑魚，每隻都肥美又入味，夠晒滿足！

大家樂4款新春盆菜

大家樂今年推出4款新春盆菜，推介大家選擇鮑魚花膠海參福袋盆菜(6位 $868 ; 10-12 位 $1,248），嚴選豐富而高級的食材製作，包括鮑魚、花膠、海參、蠔豉、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、炸魚蛋、蠔菇、鵝掌、栗子、枝竹、蘿蔔及西蘭花共十六款用料，傳統美味。由即日起，可到大家樂門市及網上平台 eatCDC.com 訂購，Club100 會員可以 $888 震撼價格享受早鳥優惠訂購「鮑魚瑤柱福袋盆菜」(10-12 位用)，相當超值！



另外如果只與相熟親友舉行小型聚會，則可選6 位用的原粒瑤柱福袋盆菜，Club100 會員早鳥價(1 月 19 日前訂購)價錢更低至$598，嚴選乾瑤柱中的上品–原粒日本宗谷瑤柱; 配上韓國特大蠔豉、南美白蝦、厚肉花菇、鵝掌、白切雞、燒鴨等多款食材並以慢火炆燉烹調，淋上蒸煮 70 分鐘的瑤柱芡汁，每口都是濃郁滋味。

凡購買任何新春盆菜，即可以優惠價錢加購多款經典賀年菜式，包括以加配價$228 加購「喜慶滿堂開運翅」、$298 選購「雙囍鮑魚瑤柱有米鴨」、 $238 選購「糖醋松子魚柳」、$158 加購「百花釀蟹鉗」以及$238 加購「橫財就手」等。