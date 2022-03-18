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2022-03-18 13:30:00

大師聯名｜UNIQLO x Theory時尚簡約上班服 $99即可入手

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大師聯名｜UNIQLO x Theory時尚簡約上班服 $99即可入手

大師聯名｜UNIQLO x Theory時尚簡約上班服 $99即可入手

UNIQLO又有新的聯乘系列，繼早前公布與JW ANDERSON合作新系列，新一季聯乘紐約時尚品牌THEORY的作品亦在近日曝光，雖然女裝只有6款單品，簡約設計及俐落的剪裁，非常易於搭配，適合不同場合，相信令一眾女生心動。

今次已經是兩個品牌第4個設計師聯名系列，系列以Chic Everyday Wear為主題，「都市簡約主義，為日常生活而設」大前題下，不單呈現Theory極簡的都市剪裁及風格，同時融合UNIQLO LifeWear的功能性，在舒適簡約的設計透出時尚精髓。

UNIQLO以超輕盈物料製作的單品一大受歡迎，也是品牌標誌性的技術之一，具有吸汗速乾、超彈性、輕盈等功能。女裝系列主打超輕型外套及打褶長褲，以自然淺膚色、米白色與百搭黑色作主調，十分適合一眾上班族。超彈力面料製成的連身裙是另一亮點，連身裙從腰部採用打褶的設計，剪裁立體同時帶來飄逸的感覺，營造優雅知性的氣質

寬鬆版形設計的尼龍連帽外套，只需要簡單披上便能提升時尚感。 超彈性寬襬長連身裙 $299 超輕型外套 $499 AIRism棉質高領T恤 $99 尼龍連帽外套 $399 超輕型打摺長褲 $299 超輕型打褶短褲 $199

男裝系列則多款上衣單品，包括以無肩膊縫線設計、讓日常活動更加舒適自如的Polo衫，以及富時尚感的淺色棉質VT，另有襯衫式外套、西裝外套、西裝長褲及西裝短褲，加上以黑、白、灰、軍綠等易襯色調，也十分適合上班穿著。新品將於429日起同上架。

超輕型休閑長褲 $299 寬鬆V領T恤 $149 超輕型外套 $599 超輕型休閑短褲 $249 超輕型襯衫式外套 $599
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