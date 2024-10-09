大快活全新4款「阿活煲神焦香煲仔飯」可原煲外賣 臘味片蝦醬蝦乾豬頸肉超足料！ 會員減$6

秋風起，是時候要食熱辣煲仔飯！大快活今個秋冬推出口碑極佳的「阿活煲神焦香煲仔飯」系列，4款主打煲仔飯各有特色，包括臘味片蝦醬蝦乾豬頸肉煲仔飯、臘味片陳皮牛肉餅煲仔飯、臘腸冬菇滑雞煲仔飯及臘腸豉汁排骨煲仔飯，除了可以$8按金原煲外賣，大快活app會員更可於手機APP內獲得「煲仔飯套餐 減$6電子優惠券」及「晚市滿 $50送新品 - 金銀蒜粉絲娃娃菜」，以後晚市又多個高質選擇！

大快活全新4款「阿活煲神焦香煲仔飯」

大快活推出「阿活煲神焦香煲仔飯」系列，合共4款口味，每煲堅持原煲烘製，火喉十足，食落更有香脆飯焦！而煲仔飯豉油亦有心思，精心挑選九十多年老字號冠珍醬園的秘制豉油，還原正宗港式風味。

除了經典配搭，今年亦特別新增臘味片陳皮牛肉餅煲仔飯及臘味片蝦醬蝦乾豬頸肉煲仔飯，同樣足料惹味！臘味片陳皮牛肉餅煲仔飯選用鹹香惹味的精選臘肉、臘腸片，香氣十足，加上用10年日曬靚陳皮、爽脆馬蹄製成的牛肉餅，牛餅厚身多汁，入口清香，食後更可嚐到陳皮的回甘餘韻，傳統美味。而臘味片蝦醬蝦乾豬頸肉煲仔飯則是心水推介，除了選用精選臘肉、臘腸片，亦加入以蝦醬醃製的豬頸肉，再搭配鮮味十足的蝦乾，滿滿鹹香鮮味。