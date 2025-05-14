大快活$1歎啖啖肉脆爆豚皇/$2升級限定特飲蜜瓜忌廉梳打

期間限定「和風大盛」登陸大快活！選用多汁厚切豚肉，多款和風口味配搭，以超高性價比送上四重爆脆口感。現更推出兩大優惠，$1即歎脆爆豚皇，即睇詳請。

啖啖肉脆爆豚皇

「啖啖肉脆爆豚皇」嚴選優質美國穀飼豚扒，肉質嫩滑多汁，配以日本生麵包糠包裹厚切豚肉，入口酥脆多汁​。跟餐配以日式咖喱飯，或可升級為迷你燒汁牛肉飯，晚市更可選配鍋燒烏冬，感受和風滋味。

期間限定脆爆珍寶魚柳日式咖喱飯亦再度登場，魚柳嫩滑口感配上酥脆口感，令人難忘。另外晚市更有新登場黑咖喱牛面肉飯，香濃的黑咖喱汁加上可口炸物，品嘗多重滋味。每份和風大盛系列均配以胡麻菜絲沙律，清爽口感平衡炸物的豐潤，升級套餐配上芒果大福及蜜瓜忌廉梳打，呈現和風美食體驗。除此