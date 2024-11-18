大快活APP 2周年優惠 一連4周送優惠券/$22起歎早午晚茶餐

為慶祝大快活APP迎來2周年，即日起至12月15日，大快活特別推出長達28日的超值優惠，每星期送上不同驚喜優惠。早餐低至$22起，午餐雙餸碗配飲品只需$32，晚市套餐亦低至$42起，另更有茶餐優惠，非常抵食，即睇詳請！

即日起至12月15日，大快活APP內送上「會員限定優惠券」，各位可以天天以領取優惠券，以優惠價享用精選美食。 第一週由11月18日至11月24日，會員每日可獲取1張「$22早餐電子優惠券」，於早市時段享用原價$34精選早餐，優惠低至65折。更可以優惠價$3加配雞胸柳1件。

第二週11月25日至12月1日，會員限定優惠為每日1張「$32午市電子優惠券」於午市時段享用原價$45爆抵雙餸碗，優惠低至7折。$32優惠價已包括熱飲或汽水，爆抵雙餸碗每日都有8款不同菜式。優惠期間，會員更可以優惠價$10加配灼菜1份。 第三週由12月2日至12月8日，會員限定優惠為每日1張「$22茶市電子優惠券」於茶市時段享用原價$34蜜味或豉油雞髀配餐飲，優惠低至65折。$22優惠價已包括自選口味雞髀1隻及餐飲，更可以$7.5加配雪菜肉絲湯米粉、$6加配碗仔翅1份。

第四週12月9日至12月15日，會員限定優惠為每日1張「$42晚市電子優惠券」於晚市時段享用原價$56-$59的指定唔落味精小菜連老火湯套餐，優惠低至7折。$42超值優惠價已包括小菜連白飯1份、老火湯1份及中國茶。而其中小菜的款式可選滑蛋粟米魚塊、椒鹽豬柳或菠蘿咕嚕肉，同時亦可以優惠價$10加配灼菜1份，或以$8就可以加配是日糖水。