大新銀行︱用大新銀行信用卡買母親節禮物 買得愈多獎賞愈多

母親節要送一份精緻禮物給媽媽，表達孝心。大新銀行信用卡致力為客戶提供多姿多彩用卡體驗。客戶透過多樣化的信用卡服務，按各式各樣需求賺取獎賞，買禮物給媽咪時增添消費樂趣。
大新銀行信用卡於母親節期間，推出「母親節心意摯禮」活動，讓卡戶專享多款精選購物優惠，涵蓋美肌護膚品、家庭電器、鮮花花束、美食禮盒等，務求大家從百忙中仍能為摯愛精心挑選禮物，輕鬆為媽媽送上難忘驚喜之餘，亦可賺取獎賞。
Gift Flowers鮮花折扣優惠
心意摯禮獎賞四：由即日起至5月14日，憑優惠碼於Gift Flowers 網店購買母親節鮮花系列，可享八八折優惠。花點心思，為母親送上無限驚喜。
Gift Hampers Gift Something購物折扣優惠
心意摯禮獎賞五：由即日起至6月22 日，憑優惠碼於Gift Hampers及Gift Something網店購物，分別可享八五折及八八折優惠。既可以逗媽媽開心，又可以一家人一起享用水果、美食及美酒，倍添溫馨。
為人子女，均想藉母親節贈送禮物，向媽媽表達謝意，想了解更多大新銀行信用卡消費著數優惠，可瀏覽下列網址： www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers