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2023-05-10 15:22:08

大新銀行︱用大新銀行信用卡買母親節禮物 買得愈多獎賞愈多

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母親節要送一份精緻禮物給媽媽，表達孝心。大新銀行信用卡致力為客戶提供多姿多彩用卡體驗。客戶透過多樣化的信用卡服務，按各式各樣需求賺取獎賞，買禮物給媽咪時增添消費樂趣。

 

大新銀行信用卡於母親節期間，推出「母親節心意摯禮」活動，讓卡戶專享多款精選購物優惠，涵蓋美肌護膚品、家庭電器、鮮花花束、美食禮盒等，務求大家從百忙中仍能為摯愛精心挑選禮物，輕鬆為媽媽送上難忘驚喜之餘，亦可賺取獎賞。

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DON DON DONKI 鮮選壽司門市現金回贈

心意摯禮獎賞一：由即日起至531日，成功登記及憑卡於DON DON DONKI或鮮選壽司門市，單一簽賬滿300港元，即享20港元現金回贈，最高可享100港元現金回贈。登記名額有限，先到先得。

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Fresh購物折扣優惠

心意摯禮獎賞二：由即日起至531日，憑優惠碼於fresh網店購買美容產呂滿500港元，即享100港元即時折扣。

 

Rasonic網店折扣優惠

心意摯禮獎賞三：由即日起至531日，於家庭電器好幫手的網店Rasonic，購買指定產品，可享低至六折優惠。不論送上蒸氣焗爐，還是電動噴水拖把給媽媽，都能減輕媽媽的家務負擔，慰勞全天候照顧家庭的母親。

 

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Gift Flowers鮮花折扣優惠

心意摯禮獎賞四：由即日起至514日，憑優惠碼於Gift Flowers 網店購買母親節鮮花系列，可享八八折優惠。花點心思，為母親送上無限驚喜。

 

Gift Hampers Gift Something購物折扣優惠

心意摯禮獎賞五：由即日起至622 日，憑優惠碼於Gift HampersGift Something網店購物，分別可享八五折及八八折優惠。既可以逗媽媽開心，又可以一家人一起享用水果、美食及美酒，倍添溫馨。

 

為人子女，均想藉母親節贈送禮物，向媽媽表達謝意，想了解更多大新銀行信用卡消費著數優惠，可瀏覽下列網址： www.dahsing.com/html/tc/credit_card/latest_offers

 

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