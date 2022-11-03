大本型10周年 聖誕及新年終極大抽獎 有機會贏取Audi A3 Sportback名貴房車

踏入11月，「大本型」商場正式開業10周年，「大本型」更隆重其事以「十全十美型十載」為主題舉辦了一連串慶典活動。十個精彩慶祝活動，一波接一波為顧客帶來十FUN驚喜。由一眾商戶為十周年打響頭炮，全場推出至型禮遇，多買多賞！不得不提還有「大本型」十周年至型大抽獎的終極大獎，頭獎為價值$310,000 Audi名貴房車一部。

十周年至型大抽獎 4 ,0 00 份獎品即抽即中

顧客凡於推廣期內於「大本型」商戶以電子貨幣消費購物滿指定金額 (需憑兩間不同商戶即日所發出的有效機印發票合併計算消費金額)，即可享有「即抽即獎」和「終極大抽獎」機會。「即抽即中獎」獎品豐富包括有各商戶$10至$500購物禮券，實用廚具、護理品及時尚精品。