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2022-11-03 17:38:15

大本型10周年 聖誕及新年終極大抽獎 有機會贏取Audi A3 Sportback名貴房車

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踏入11月，「大本型」商場正式開業10周年，順道慶賀聖誕。

踏入11月，「大本型」商場正式開業10周年，順道慶賀聖誕。

踏入11月，「大本型」商場正式開業10周年，「大本型」更隆重其事以「十全十美型十載」為主題舉辦了一連串慶典活動。十個精彩慶祝活動，一波接一波為顧客帶來十FUN驚喜。由一眾商戶為十周年打響頭炮，全場推出至型禮遇，多買多賞！不得不提還有「大本型」十周年至型大抽獎的終極大獎，頭獎為價值$310,000 Audi名貴房車一部。

十周年至型大抽獎 4,000份獎品即抽即中

顧客凡於推廣期內於「大本型」商戶以電子貨幣消費購物滿指定金額 (需憑兩間不同商戶即日所發出的有效機印發票合併計算消費金額)，即可享有「即抽即獎」和「終極大抽獎」機會。「即抽即中獎」獎品豐富包括有各商戶$10$500購物禮券，實用廚具、護理品及時尚精品。

消費滿每港幣$500更即可換領一份Piske & Usagi禮品。

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終極大抽獎 有機會贏取Audi A3 Sportback名貴房車

「終極大抽獎」於202315日在核數師監督下舉行，頭獎為Audi A3 Sportback名貴房車、二獎為iphone14手提電話、DYSON 戴森 Digital Slim™ Fluffy 輕量無線吸塵機，名貴獎品超過20份，總值高達$338,000得獎結果於2023112日刊登於The Standard、星島日報及「大本型」Facebook及網站公佈。

 

「大本型」商場

地址：九龍油塘高超道38

營業時間：早上9時至晚上11

查詢電話： 2870 2660

網站：http://www.domain-mall.hk/

FB/IGDomainHK

「大本型」十周年「終極大抽獎」，頭獎為價值$310,000名貴房車一部。

「大本型」十周年「終極大抽獎」，頭獎為價值$310,000名貴房車一部。

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