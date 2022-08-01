大樹先生的家重新裝修 添加新元素讓人耳目一新

大樹先生的家在2016年正式登陸荔枝角D2 Place二期，並於2022年進行全面改裝。店舖為了與是並進，在是次改裝中，加入唯一室內真沙沙坑，還配合全新恐龍化石、探險元素，讓人感到耳目一新，另外室內更設計了多個不同主題的區域，必定為小朋友們帶來視覺及體感上的刺激。圖：蘇文傑 文：袁雅婷 選擇繼續營業 為餐廳重新裝修 大樹家股份有限公司店長張哲綸表示，大樹先生的家是先於2014年在台灣創立，希望可以為小朋友服務，以親子去作為最主要私服務對象。在2019年末時，疫情開始發生，當時他們都沒有想過疫情會持續到今年，已經兩至三年這麼長的時間。這段時間餐廳斷斷續續營業，期間都有想過不要繼續做下去，因為近一、兩年間有很多親子餐廳都已經捱不下去，選擇結業，張店長續指，但是，餐廳的創辦人想將為兒童提供遊玩空間的理念繼續傳承下去，所以最終決定繼續營業，並在這段期間對比較殘舊的設備進行一些調整。

大樹家股份有限公司店長張哲綸

帶入新元素 從遊戲中學習 因為餐廳開業了五至六年，有些小朋友從一、二歲開始到來遊玩，但到六歲時，他們可能已經對這裡「玩厭」了，所以不想再來。餐廳希望可以繼續將親子的東西延續下去之外，並想帶入一些新元素，讓兒童玩遊戲時有更多教育的東西在其中，能夠在遊戲中學習。張店長認為，餐廳需要隨著時代進步的步伐，所以需要進行改裝，他更舉例，改裝前其實都有比較大的空間遊戲，但比較少為每一個遊戲好好作區域安排；而在改裝後，首先最大的分別是沙池區變大，並加入了一些特別的元素，例如小朋友最喜歡的恐龍、考古學的遊戲課程等，使得孩子能夠從遊戲中學習。

加入互動、造型、城市露營概念 另外，因為有些幼兒只會在家中遊戲及學習，變得很少跟別人接觸，所以餐廳這次改裝會在綜合遊戲區當中，設計一個超級市場概念的空間，小朋友可以好像大人一樣買菜，除了可以讓他們認識各種水果、蔬菜、肉食等，內裡還有收銀檯給孩子與家長或其他小朋友一起互動。還有化妝區，對小女生來說感覺最夢幻的是化妝空間，能夠給她們一個夢寐以求的體驗。而在細節方面，大樹先生的家還設計了一棵大樹，想把家庭的元素，以及樹的概念放在店中，這不只是好看，小朋友透過這個樹洞可以轉來轉去，也可以在樹洞底休息，好像有城市露營的感覺，加上旁邊設計了一輛後面有乘座的空間的露營車，遊玩時兒童可以假裝司機載着家長。

保留 0 至 24 個月幼兒專區 不過，張店長稱，餐廳依然會保留0至24個月幼兒專區，讓兩歲以下的幼兒才能進入，設計這樣一個空間是因為年紀有差別的小朋友不適合放在一起玩耍，年長些的小朋友活動力比較強，餐廳這樣做也是為了大家安全的考量，才會這樣區分。

全新食物 營養登場 荔枝角店更卒先推出全新餐點，口味更多元、更豐富！健康養生的藜麥飯、日式烏冬、東南亞風味的燉飯等，當然少不了造型可愛精緻的兒童餐，美味健康與造型兼具啊！