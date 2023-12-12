大灣區旅遊｜WeChat Pay HK 正式接入廣州「羊城通」自動轉港幣結算 北上消費購物更方便！(附教學)

WeChat Pay HK宣布正式接入廣州「羊城通」，以後到大灣區廣州旅遊乘搭地鐵巴士時，無須再費時排隊買車票及找續，可用WeChat「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app使用WeChat Pay HK直接轉換港幣付款，過程不收取手續費，港人北上消費購物更方便！

WeChat Pay HK暢遊廣州佛山「一碼通行」

如果以往有北上玩樂，都會知道「羊城通」是在內地通行的交通卡，而現在港人想更方便出遊的話，則可直接透過WeChat Pay HK內的「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app付款，用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具，包括廣州地鐵（含廣佛線、APM線等）、巴士（包括快速公交BRT）、水上巴士和有軌電車等；除廣州外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士，暢遊廣佛不同社區及景點，在大灣區旅遊時更盡慶！