熱門搜尋:
林超榮逝世 周海媚 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 六合彩 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-12 12:48:43

大灣區旅遊｜WeChat Pay HK 正式接入廣州「羊城通」自動轉港幣結算 北上消費購物更方便！(附教學)

分享：
大灣區旅遊｜WeChat Pay HK 正式接入廣州「羊城通」自動轉港幣結算 北上消費購物更方便！

大灣區旅遊｜WeChat Pay HK 正式接入廣州「羊城通」自動轉港幣結算 北上消費購物更方便！

WeChat Pay HK宣布正式接入廣州「羊城通」，以後到大灣區廣州旅遊乘搭地鐵巴士時，無須再費時排隊買車票及找續，可用WeChat「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app使用WeChat Pay HK直接轉換港幣付款，過程不收取手續費，港人北上消費購物更方便！

WeChat Pay HK暢遊廣州佛山「一碼通行」

如果以往有北上玩樂，都會知道「羊城通」是在內地通行的交通卡，而現在港人想更方便出遊的話，則可直接透過WeChat Pay HK內的「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app付款，用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具，包括廣州地鐵（含廣佛線、APM線等）、巴士（包括快速公交BRT）、水上巴士和有軌電車等；除廣州外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士，暢遊廣佛不同社區及景點，在大灣區旅遊時更盡慶！

WeChat Pay HK「羊城通乘車碼」搭車方法教學

1.香港北上前可先透過WeChat/微信手機程式預先登記
2.用戶可以透過WeChat/微信手機程式-「發現」-「小程式」進入
3.點擊右上角輸入「羊城通乘車碼」即可打開小程序
4.或可直接下載「羊城通」app，授權自動付款服務，即可使用乘車碼搭乘公共交通工具。

用戶可以透過WeChat/微信手機程式-「發現」-「小程式」進入 點擊右上角輸入「羊城通乘車碼」即可打開小程序 車資按實時匯率自動兌換成港幣作結算，且不收取手續費
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受