大灣區沙灘｜大梅沙/雙月灣/上川島3個濱海最美風光

大梅沙三面環山，一面臨海，擁有長達1.4公里的廣闊海灘，既能欣賞海天一色的絕美勝景，也能大玩水上活動，過足運動癮！

有「東方夏威夷」的大梅沙海濱公園，是深圳近年新興的度假勝地，尤其地鐵8號線開通後更是輕鬆直達，幾乎每天都遊客絡繹不絕。

想要盡情擁抱大灣區的陽光與海灘？本文將為大家精選推薦三個「最美海灘」，絕對是遊客必去！

粵港澳大灣區位處中國南方沿海地區，濱海風光是最重要的旅遊資源之一，更是體驗人與自然和諧共處的好地方。

將大梅沙打造成「最美海灘」，不單純是要吸引遊客，背後還牽涉到生態保育。大梅沙所在的大鵬灣畔，2018年曾受超強颱風「山竹」吹襲，嚴重毀壞。經過多年的生態修復工程後，重建範圍達20.07公頃，包括沙灘面積11.5公頃、濱海公園面積8.57公頃，並修復1.4公里的海岸線，重現自然之美。

值得一提是，該工程在2022年入選「廣東省第二屆國土空間生態修復十大範例」。

如今的大梅沙碧海藍天、水清沙幼，並建成多處景觀區，提升深圳發展濱海旅遊的實力，達致生態效益、社會效益和經濟效益的三方共贏。

「大灣區的黃金海岸」雙月灣 海灣海龜惠州相映趣

距離香港約3.5小時車程的惠州雙月灣，可能也是不錯陽光與海灘的選擇。雙月灣之名，源於其「雙灣雙海」奇觀。整個海灣從高空往下看，就像是兩輪新月。

全長57公里的超長海灘，被譽為是「大灣區的黃金海岸」。最神奇的是，雙月灣兩邊是截然不同的風景，左灣安靜平緩，右灣則是波濤洶湧，景色非常奇特壯觀。