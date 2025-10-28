大灣區海灘｜深圳大鵬半島地質公園 肇慶七星岩/江門那琴半島鬼斧神工

那琴半島地質海洋公園的海岸線全長6,000多米，擁有600多畝獨特的自然奇石林。遊客漫步在3,000多米環島觀光木棧道上，可以盡情觀賞官帽石、佛腳石、千年博弈、靈兔望月、鎮海神獅等奇礁怪石。 而作為江門旅遊業的「名片」，那琴半島地質海洋公園非常著重生態保育。 公園對出的海域是「海上熊貓」中華白海豚自然保護區，為保護中華白海豚，當局在公園的開發建設的過程中，以保護生態為優先，一草一木，幾乎都按原樣保留下來，並且重新評估海上娛樂項目。 現時的那琴半島地質海洋公園，已是珠三角集酒店住宿、商務會議、休閒娛樂、游泳踏浪 、爬山觀海、釣魚品鮮、回歸田園於一體的旅遊度假聖地。

「嶺南第一奇觀」七星岩 山水畫卷也在肇慶 位於肇慶市端州區的七星岩被譽為「嶺南第一奇觀」，該地區主要受「喀斯特地貌」（karst topography）影響。景區總面積為8.23平方公里，因七座石灰岩峰，排列形狀像天上的北斗七星而得名。 七座岩峰巧妙地分布在湖面上，把大湖分割成五大湖。

七星岩景區由五湖、六崗、七岩、八洞組成，以岩峰、湖泊、溶岩地貌為主要景觀。景區內有很多大小不一的天然洞穴、裂隙或是斷層，經地下水與地表水向下溶蝕逐漸加深擴大，形成各具美態的「喀斯特溶洞」。 七星岩的另一個特別之處，是歷朝歷代的文人雅士在摩崖上刻下的墨寶，是中國南方現存最多、最集中的摩崖石刻群。 七星岩是國家5A級景區，為當地帶來龐大旅遊經濟效益。但不說不知，七星岩過往曾經水質大降，全靠市民「眾籌」超過3,000萬人民幣，官民合作進行生態修復。 經過一年多的時間，七星岩星湖已有部分水域重現上世紀七八十年代，讓肇慶人引以為豪的清澈見底美景。

大鵬半島國家地質公園 深圳打造「中國最美海岸線」 在香港一河之隔的深圳，大鵬半島國家地質公園是市內唯一國家級地質類自然公園，更是全國唯一的「純公益，全免費」的科學公園，面積約有46平方公里。 公園內自然資源豐富，有距今約1.46億年的5次火山噴發形成的古火山遺迹，亦有2萬年至1萬年以來形成的海岸地貌景觀，以及逾百種珍稀瀕危植物，堪稱「海岸之靈」與「火山之魂」在此交匯。 其中一處著名景觀，是被稱為是「美人魚洞」的海蝕洞，因周星馳電影《美人魚》曾在此地取景拍攝而得名。洞口因海岸侵蝕致岩石凹陷，且日漸變大變深，是遊客打卡必去。