大灣區海灘｜深圳大鵬半島地質公園 肇慶七星岩/江門那琴半島鬼斧神工

粵港澳大灣區是中國經濟實力最強的區域之一，但在高度發展及城市化背後，區內仍然可以找到優美如昔的自然景色。上集就介紹完濱海風光，帶大家去了3處「最美海灘」，下集一於走上陸地，看看大灣區的地質奇觀。
世界聞名的香港地質公園自不待言，本集將會為大家精選推薦大灣區其中3處遊客必去的地質奇觀，親身感受天地間鬼斧神工之美。
文章出處：「當代中國」網站
「山海雙景」那琴半島地質海洋公園 江門最強度假勝地
江門台山市北陡鎮南部的那琴半島地質海洋公園，是國家4A級旅游景區，既有優質天然海灘，又有奇特的山景石林，故有「山海雙景」的美名。
那琴半島地質海洋公園的海岸線全長6,000多米，擁有600多畝獨特的自然奇石林。遊客漫步在3,000多米環島觀光木棧道上，可以盡情觀賞官帽石、佛腳石、千年博弈、靈兔望月、鎮海神獅等奇礁怪石。
而作為江門旅遊業的「名片」，那琴半島地質海洋公園非常著重生態保育。
公園對出的海域是「海上熊貓」中華白海豚自然保護區，為保護中華白海豚，當局在公園的開發建設的過程中，以保護生態為優先，一草一木，幾乎都按原樣保留下來，並且重新評估海上娛樂項目。
現時的那琴半島地質海洋公園，已是珠三角集酒店住宿、商務會議、休閒娛樂、游泳踏浪 、爬山觀海、釣魚品鮮、回歸田園於一體的旅遊度假聖地。
「嶺南第一奇觀」七星岩 山水畫卷也在肇慶
位於肇慶市端州區的七星岩被譽為「嶺南第一奇觀」，該地區主要受「喀斯特地貌」（karst topography）影響。景區總面積為8.23平方公里，因七座石灰岩峰，排列形狀像天上的北斗七星而得名。
七座岩峰巧妙地分布在湖面上，把大湖分割成五大湖。
七星岩景區由五湖、六崗、七岩、八洞組成，以岩峰、湖泊、溶岩地貌為主要景觀。景區內有很多大小不一的天然洞穴、裂隙或是斷層，經地下水與地表水向下溶蝕逐漸加深擴大，形成各具美態的「喀斯特溶洞」。
七星岩的另一個特別之處，是歷朝歷代的文人雅士在摩崖上刻下的墨寶，是中國南方現存最多、最集中的摩崖石刻群。
七星岩是國家5A級景區，為當地帶來龐大旅遊經濟效益。但不說不知，七星岩過往曾經水質大降，全靠市民「眾籌」超過3,000萬人民幣，官民合作進行生態修復。
經過一年多的時間，七星岩星湖已有部分水域重現上世紀七八十年代，讓肇慶人引以為豪的清澈見底美景。
大鵬半島國家地質公園 深圳打造「中國最美海岸線」
在香港一河之隔的深圳，大鵬半島國家地質公園是市內唯一國家級地質類自然公園，更是全國唯一的「純公益，全免費」的科學公園，面積約有46平方公里。
公園內自然資源豐富，有距今約1.46億年的5次火山噴發形成的古火山遺迹，亦有2萬年至1萬年以來形成的海岸地貌景觀，以及逾百種珍稀瀕危植物，堪稱「海岸之靈」與「火山之魂」在此交匯。
其中一處著名景觀，是被稱為是「美人魚洞」的海蝕洞，因周星馳電影《美人魚》曾在此地取景拍攝而得名。洞口因海岸侵蝕致岩石凹陷，且日漸變大變深，是遊客打卡必去。
公園內兩個主要遊覽設施，分別是地質博物館、七娘山登山道，前者的外形酷似外火山礫石，共設有六大展廳及臨時展廳，亦有3D科普影院及恐龍室外展場，後者則是深圳市第二高峰，海拔達869.7米。
公園專屬管理範圍內的海岸線亦十分有名，其綿延長達67.8公里，被《中國國家地理》評為「中國最美的八大海岸」之一。
自然教育是公園重要職能之一，透過博物館及兩條登山科考線，公園每年都會在「世界森林日」、「世界地球日」、「國際博物館日」等主題日以及寒暑假，恆常舉辦自然教育活動。
早在2008年，政府就推行空間管制，分級分區保護。大鵬半島國家地質公園地質遺迹保護區被劃入核心生態保護區，除了符合規劃的城市基礎設施和公園外，不得開發建設。更值得一提的是，大鵬新區被定為深圳特區中的「生態特區」，是唯一一個不考核GDP的行政區，這也為該區的環境保護提供了政策支持。
