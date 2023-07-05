大灣區熱話│港男北上深圳超市狂搶$10水蜜桃 1丟架行為被放上網惹網民大鬧：港燦！

疫情過後，香港與內地終於通關，不少港人都會於假期時北上放鬆一下，當自己去了個小旅行。近日就有不少內地網民不滿大量港人北上，更指港人到深圳瘋搶陽山水蜜桃影響了他們的日常生活。而這場搶水蜜桃的熱潮中，更有北上的港人看不慣同場港男在買水蜜桃時做1超丟架行為，故把該港男的行為拍下並上傳到FB引起一眾香港網民熱議！

港男北上深圳超市搶水蜜桃做1丟架行為 被同場港人拍下放上網 近日有港人於FB專頁《深圳大灣區好去處開心share》中上傳了一張相片，並配文「今日喺盒馬，見到肉酸香港人，喺度換桃，真係好鬼肉酸，個人行為唔好影衰香港人得唔得㗎」，似乎對該名港男的行為十分不滿。

帖文一岀引網民熱議：港燦！ 不少網民看到帖文後都表示可恥，更有人大罵該名港男是「港燦」，「國內人都廢Q事罵班港燦，換轉國內人在香港咁，又大做文章，又報東張，又FB瘋傳」、「開盒揀？！任何地方都唔可以，文明人不會這樣」、「我以為老年人會咁做，故唔到後生仔會做呢啲」。相反亦有網民認為問題不大，更不解為何群主允許發佈上專頁。