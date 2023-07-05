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2023-07-05 17:00:00

大灣區熱話│港男北上深圳超市狂搶$10水蜜桃 1丟架行為被放上網惹網民大鬧：港燦！

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大灣區熱話│港男北上深圳超市狂搶$10蚊水蜜桃 1丟架行為被放上網惹網民大鬧：港燦！

疫情過後，香港與內地終於通關，不少港人都會於假期時北上放鬆一下，當自己去了個小旅行。近日就有不少內地網民不滿大量港人北上，更指港人到深圳瘋搶陽山水蜜桃影響了他們的日常生活。而這場搶水蜜桃的熱潮中，更有北上的港人看不慣同場港男在買水蜜桃時做1超丟架行為，故把該港男的行為拍下並上傳到FB引起一眾香港網民熱議！

內地陽山水蜜桃受到港人追捧，更有人稱比日本的水蜜桃還要香甜多汁！（FB@深圳大灣區好去處開心share)

內地陽山水蜜桃受到港人追捧，更有人稱比日本的水蜜桃還要香甜多汁！（[email protected]深圳大灣區好去處開心share)

港男北上深圳超市搶水蜜桃做1丟架行為 被同場港人拍下放上網

近日有港人於FB專頁《深圳大灣區好去處開心share》中上傳了一張相片，並配文「今日喺盒馬，見到肉酸香港人，喺度換桃，真係好鬼肉酸，個人行為唔好影衰香港人得唔得㗎」，似乎對該名港男的行為十分不滿。

圖片中該港男疑似把兩盒水蜜桃好的部份互換。（FB@深圳大灣區好去處開心share）

圖片中該港男疑似把兩盒水蜜桃好的部份互換。（[email protected]深圳大灣區好去處開心share）

帖文一岀引網民熱議：港燦！

不少網民看到帖文後都表示可恥，更有人大罵該名港男是「港燦」，「國內人都廢Q事罵班港燦，換轉國內人在香港咁，又大做文章，又報東張，又FB瘋傳」、「開盒揀？！任何地方都唔可以，文明人不會這樣」、「我以為老年人會咁做，故唔到後生仔會做呢啲」。相反亦有網民認為問題不大，更不解為何群主允許發佈上專頁。

有網民質疑樓主如何確定相片中是香港人。 有人則認為讚同港男行為的人不可取。 更有人驚訝年輕人也會這樣做。 大部分網民都不讚同此做法。 更有人直言港人經常罵內地人，但自己人做錯事又不了了之。

陽山水蜜桃受港人追捧 內地人：香港是沒有超市嗎？！

不少內地網民早在此帖文前便已發現港人愛到內地超市掃陽水蜜桃，更有人對此感不耐煩直言「香港是没有超市嗎？！」，但亦有內地網民理解為何港人會如此搶購，表示「香港東西貴死了，想不到的貴，是內地水果價格兩到三倍甚至更多」。

早前就有內地網民發文表示對港人狂搶水蜜桃的現像不理解。（網上圖片） 有人則解釋是因為價格相宜。（網上圖片） 更有人認為港人此舉十分擾民。（網上圖片）
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