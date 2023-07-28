大灣區美食｜「雪糕天花板」Luneurs限定店進駐深圳灣萬象城 必試口味推薦！

大灣區美食｜Luneurs被內地網民稱為「雪糕天花板」，短短4年已在上海擁有16間門店，並在各地不定時會有「期間限定店」。為何Luneurs會有如此美譽呢？只因它的雪糕是法式硬冰的方法製成，比一般的意式gelato更扎實，奶香更濃，質地也更綿密。

大灣區美食｜雪糕天花板！Luneurs限定店進駐深圳灣萬象城 Luneurs這次不僅帶來了招牌焦糖海鹽雪糕，還有深圳灣萬象城才能吃上的城市限定店口味。而其他口味也是順季節而上架，隨時都有下架的可能，打卡必須快！加上，這次深圳灣萬象城Luneurs限定店更以法式花園為主題，不少人都慕名去打卡拍照。中間的法式噴水池加上綠色躺椅，手中拿著一杯口感綿滑的雪糕，真的妨似感受到法式的庸懶！

大灣區美食｜2款必試雪糕口味推薦！ 深圳灣萬象城Luneurs限定店每天都會有4款口味（每款：¥35人民幣），除了招牌的焦糖海鹽雪糕，其餘3款都是每天更新的限定口味。這些試了焦糖海鹽及限定的黑芝麻口味：焦糖海鹽雪糕口感綿滑扎實，甚至有點煙靭的感覺，中間還有自家製的焦糖脆脆，更能提升雪糕的風味，甜而不膩，一定要試。而黑芝麻口味，則風味濃郁，但雪糕口感仍綿滑扎實，奶香和黑芝麻的味道相得益彰，一口下去濃郁如黑芝麻湯圓的饀料般，卻又不會太甜，甜度把握得十分好。