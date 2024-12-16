大灣區航空仙台線啟航！仙台周邊 6大食買玩提案 銀山溫泉/藏王樹冰/仙台朝市

大灣區航空近日正式推出香港往返仙台航班，成為其第五個日本航點，每星期提供 4 班航班（逢星期一、二、五、六），大家以後想探索日本東北地區又多個選擇，今次就為大家推介仙台周邊6個景點及美食，另外亦有購物點，讓大家食買玩一條龍！ 大灣區航空 香港往返仙台航班詳情： 航班 出發城市 抵達城市 出發／抵達時間 每週航班 HB360 香港 仙台 1005/1520 星期一、星期二、星期五、星期六 HB361 仙台 香港 1620/2050 星期一、星期二、星期五、星期六 購票網站：www.greaterbay-airlines.com 鳴謝：大灣區航空 《千與千尋》同款溫泉旅館 銀山溫泉 不少人的旅遊bucket list都有銀山溫泉，皆因這裡的溫泉街被指是宮崎駿電影《千與千尋》的場景藍本，來到現場就如同走入電影中的夢幻世界。銀山溫泉位於山形縣，以往香港人想當地旅遊就只局限於從東京坐內陸機或新幹線，如今則可以直接由仙台前往。溫泉街道兩旁都有多間溫泉旅館，保留了日本大正時代的風貌，每年冬季都爆滿，可謂一房難求。就算不入住溫泉旅館，這裡亦有不少商店、餐廳和咖啡店，冬季來訪時更可以看到雪景，更添浪漫。



冬季限定自然奇景 藏王樹冰 每逢冬季，藏王連峰的樹木就會積雪及冰霜，而形成形狀獨特的藏王樹冰，吸引各地的遊客慕名而來。遊客可在纜車站乘坐纜車登上山峰，合共有「藏王山麓站」、「樹冰高原站」以及「地藏山頂站」3個不同海拔高度的車站，只要登上纜車就能坐高處俯瞰遍佈整個山頭的藏王樹冰，壯觀又難忘。

仙台朝市 掃街食海鮮 如果你喜歡逛東京築地市場，來到仙台一定不能錯過與仙台駅僅5分鐘距離的仙台朝市。仙台朝市的歷史可追朔至昭和20年，是仙台地標之一。這裡的商店主要賣蔬菜水果，也賣新鮮漁產，大家可以即場品嚐生蠔、帆立貝等鮮味海鮮。另外還有兩間大排長龍的小食店，分別賣仙台名物枝豆糰子，以及現炸現賣的可樂餅，同樣值得一試！

老字號歎傳統牛舌定食 提起仙台一定會想到食「仙台牛舌」，推介大家去這間近76年歷史的老字號 味太助。店舖據說是第一間賣「仙台牛舌」的餐廳，店面不大，食客可坐在L字形的吧枱位置，一邊看廚師烤肉，一邊吃著人人必點的牛舌定食。這裡的牛舌烤得恰到好處，肉質軟嫩，帶有陣陣焦香，配上牛舌湯和麥飯，風味正宗。



味太助

地址：仙台市青葉區一番町4-4-13

日本三景 松島半日遊 與仙台市中心約40分鐘車程的松島被譽為日本三景，松島灣上有近260座島嶼，風光明媚。遊客來到可以先坐渡輪出海觀光，船程約一小時，期間提供英日雙語導賞。此外松島一帶亦有多間商店可以買手信，適合大家來半日遊！