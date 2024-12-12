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生活
2024-12-12 15:00:00

大熊貓｜Pharrell等10位名人熊貓雕塑創作 即日公開慈善拍賣 捐款可帶1000隻熊貓雕塑回家

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大熊貓｜Pharrell等10位名人熊貓雕塑創作 即日公開慈善拍賣 捐款可帶1000隻熊貓雕塑回家
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全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》已經登陸香港，熊貓們會遊走香港各個著名地標，期望喚醒公眾對保育大熊貓意識。《PANDA GO！香港遊》同步推出兩大「與眾同享」籌款計劃，分別是《PANDA GO！特別版》慈善拍賣及「我要做飼養員」計劃。《PANDA GO！特別版》慈善拍賣邀請10位中外名人，當中包括Pharrell Williams，創作別具個人特色熊貓雕塑作公開慈善拍賣。「我要做飼養員」計劃滿足各位熊貓粉絲的心，將《PANDA GO！香港遊》當中1000隻熊貓雕塑帶回家，成為它們的「飼養員」。所有捐款將不扣除成本，全數捐贈給海洋公園，用作支持大熊貓保育工作的經費，各位熊貓粉絲既可以滿足「飼養」熊貓的心願，又可以為動物保育出一分力，一石二鳥。 

PANDA GO！特別版

10位中外名人創作嶄新熊貓雕塑 拍賣所得全數捐海洋公園 

PANDA GO！香港遊》獲得10位中外名人鼎力支持，在原型的大熊貓雕塑上，用他們獨特的創意及個人風格創作全新大熊貓雕像。參與創作的名人包括跨界音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師Pharrell Williams、創作「LABUBU」的著名本地藝術家龍家昇、國際超模兼演員杜鵑、當代藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）、漫畫《鏢人》作者許先哲、動畫師及電影導演許誠毅、著名本地藝術家、Molly創作者王信明（Kenny Wong）、著名當代藝術家簡明（James Jean）、香港經典漫畫角色「牛仔」及代表已故藝術家Lawrence Argent Argent Studio

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10位名人創作的全新大熊貓形象雕塑會作《PANDA GO！特別版》慈善拍賣，即日起至1213日早上11點於DDTStore網上平台接受公開競投，底價為港幣3,000元。競投採用價高者得的形式進行，所有收益將不扣除任何成本，全數捐贈予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作。

將1000隻熊貓雕塑帶返屋企！

同樣受到各位熊貓粉絲關注的是「我要做飼養員」計劃。《PANDA GO！香港遊》12月公眾展覽完結後，主辦方會將其中1000隻大熊貓雕塑透過「我要做飼養員」計劃捐出。粉絲可於1216日早上11點起，以先捐先得的形式，將心頭好帶回家，一圓當熊貓飼養員的心願。所有收益同樣不扣除任何成本，全數捐贈予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作。

PANDA GO！特別版》慈善拍賣詳情：

拍賣日期及時間:1211日早上11時至1213日早上11時。底價港幣3,000元，期後每口叫價港幣500元。

公開競投網上平台:DDTStore網上平台

拍賣詳情可瀏覽PANDA GO！特別版》網站

 

「我要做飼養員」計劃詳情： 

認捐時間：1216日（星期一）早上11時至1218日（星期三）早上11

認捐網上平台：DDTStore網上平台

領取時間：2024 12 26 日（星期四）下午 3 時至 7 時（指定時段將稍後通過電郵通知）

領取地點：中山紀念公園

計劃詳情可瀏覽PANDA GO！特別版》網站

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