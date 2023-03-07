大玩露營風 city’super清酒祭2023 20家酒藏200款清酒 日本酒藏代表親身推介

city’super於今年3月8日至22日，舉行第24屆「清酒祭2023」，帶來超過200款、來自20家日本酒藏直送的頂級日本酒，並以露營為主題，體驗戶外戶內都是品味清酒好時光。

獺祭 未來 與農家同行 ( 新產品 ) $1,550

來自旭酒造，使用山田錦等外米，精米時間長達 10 天，直至精米步合８％。即使選用心白出現率低的山 田錦，酒造仍成功挑戰釀出果味香濃、順滑而帶清澈 感的佳釀，寄意與農民一同創造未來。

Re:echo Calmer 甜品清酒 ( 新產品 ) $180

天山酒造首款甜酒！酒造希望重現世界聞名的貴釀酒，帶濃厚甜味之餘亦有適當酸度，甜酸平衡，酒精度低，餘韻悠長。

一合缶 埼玉縣 24 酒藏 集合版（ 24 罐入） $1,450

將傳統玻璃樽的清酒，「一合缶」設計讓大家可按照自己喜歡的口味， 隨時隨地享用。24罐清酒濃縮了埼玉縣不同酒造的獨特風土和傳統技術，180 毫升的容量小巧時尚且易於攜帶。

久保田 雪峰 純米大吟 釀$395

當然不能缺少與日本戶外品牌合作的久保田 雪峰 純米大吟釀，其清爽口感屬野外燒烤必備酒 款。清酒配上精緻配酒美食，最適合在隨興而自在的露營旅途中品味，讓您欣賞清酒的細緻，與夥伴暢享美好時光。

出羽鶴 出羽之醒 秘藏大吟釀 $ 1,380

全國新酒鑑評會出品酒作，長達 10 年以低溫熟成釀製，質感順滑帶深度，香氣豐醇。

「清酒祭 2023」購買指定日本酒，單一消費滿港幣$2,000或以上，可獲$50 city' super 購物禮券一張；滿港幣$5,800或以上送city’super Chef Polar 保溫瓶一個；滿$18,000或以上，則送『能作』錫杯套裝一套。

city’super 清酒祭 2023

日期：2023年3月8日至3月22日

地點：海港城、時代廣場、國際金融中心商場及新城市廣場店

日期：2023年3月9日至3月22日

地點：時代廣場中庭 city'super

網上商店：https://online.citysuper.com.hk/