大角咀美食｜鮨樂新店登陸奧海城！新店限定半價優惠／原條吞拿魚解體表演

想要在香港體驗滿載日本風情的滋味盛宴，又怎能錯過鮨樂不定期上演的本鮪解體表演？嚴選來自日本築地市場的老字號吞拿魚專門店「やま幸」，重達 50 公斤的原條藍鰭吞拿魚，是多間日本頂尖壽司店，如久兵衛、鮨さいとう、鮨さわ田、鮨一幸（北海道）的供貨商，絕對品質保證！魚鮮直送到港後，再交由大廚以行雲流水的精湛刀工於席前新鮮解體，讓你能近距離看着師傅把吞拿魚的不同部位逐一分割。再即場製成最新鮮的滋味料理，為你帶來視覺、味覺的饕餮盛宴！

選用日本各地時令食材 提供逾百款滋味料理

「不時不食」是日本料理的核心精神，亦是鮨樂一直以來對料理的堅持！為了讓大家品嚐到傳統日本風味，鮨樂堅持選用多款由日本直送到港新鮮時令食材，再將其入饌製成逾百款滋味料理。踏入 12 月，更推出 7 款人氣美食限時半價優惠，包括藍鰭吞拿魚、時令寒鰤、鹿兒島和牛、令和の怪物等多款矜貴食材，為你打造冬日限定美食之旅。

旅程第一站當然要飽嘗本鮪滋味！被稱為魚中極品，其肉質富有光澤，油脂甘香，口感嫩滑，一口下去油香四溢，入口即化，因此亦被譽為最珍貴的刺身之一。鮨樂以此打造 2 款人氣菜式—「本鮪壽司盛合」結合不同部位，讓你能一次過品嘗到 4 款不同質感的魚鮮及口感！亦可點上一份「本鮪拖羅丼」—入口即化的大拖羅、味道甘香的中拖羅及鮮美有咬口的蔥粒吞魚拿腩蓉鋪滿醋飯上，啖啖大滿足。

想為旅程增添刺激感，不如點上一客冬日限定的時令寒鰤薄切（$57，原價 $114），有別於刺身配芥末豉油的經典配搭，大廚特意選用酸爽的青檸汁、爽脆辛辣的青蔥及洋蔥配上鮮甜的刺身，食落開胃又特別！而對於海鮮控而言，在日本有著「海中牛奶」美譽，肉質飽滿肥美的「令和の怪物」岩蠔（$49，原價 $98）及鮮香的汁燒原隻北寄貝（$64，原價 $128）亦是大家不能錯過的絕佳滋味！而和牛當然亦是旅程中不可或缺的亮點，生嫩軟滑的鹿兒島和牛巨切壽司（$69，原價 $138），足有 20 厘米長的和牛薄片配上微酸解膩的壽司飯，重磅級美味肯定讓你停不下口！再吃上一份暖笠笠的鍋物，滋味鱈魚白子配上野菜、菌菇及清湯，帶來冬日小確幸。與朋友相聚亦可點上幾款佐酒必備的串燒炸物，配上美酒再點上一客甜品，為旅程畫上完美句號。