熱門搜尋:
區議會選舉2023 恒生指數 日圓匯率 李家超 六合彩 叱咤2023 譚旻萱 肺炎支原體 五月天 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-11 12:30:00

大角咀美食｜鮨樂新店登陸奧海城！新店限定半價優惠／原條吞拿魚解體表演

分享：
大角咀美食｜鮨樂新店登陸奧海城！新店限定半價優惠／原條吞拿魚解體表演

大角咀美食｜鮨樂新店登陸奧海城！新店限定半價優惠／原條吞拿魚解體表演

踏入充滿節日氣氛的年末，當然要約上三五知己大啖摯愛日本菜，以美食獎勵自己！主打傳統日式料理的鮨樂，近日全新登陸奧海城，提供逾百款滋味，包括刺身壽司、爐端燒、串燒、炸物、丼物、一品料理、甜品沙律等。新店更推出限定優惠，7款指定食品可享半價優惠，即睇內文詳情！

不定期本鮪解體表演　原條50KG即切即食

想要在香港體驗滿載日本風情的滋味盛宴，又怎能錯過鮨樂不定期上演的本鮪解體表演？嚴選來自日本築地市場的老字號吞拿魚專門店「やま幸」，重達 50 公斤的原條藍鰭吞拿魚，是多間日本頂尖壽司店，如久兵衛、鮨さいとう、鮨さわ田、鮨一幸（北海道）的供貨商，絕對品質保證！魚鮮直送到港後，再交由大廚以行雲流水的精湛刀工於席前新鮮解體，讓你能近距離看着師傅把吞拿魚的不同部位逐一分割。再即場製成最新鮮的滋味料理，為你帶來視覺、味覺的饕餮盛宴！

選用日本各地時令食材　提供逾百款滋味料理

「不時不食」是日本料理的核心精神，亦是鮨樂一直以來對料理的堅持！為了讓大家品嚐到傳統日本風味，鮨樂堅持選用多款由日本直送到港新鮮時令食材，再將其入饌製成逾百款滋味料理。踏入 12 月，更推出 7 款人氣美食限時半價優惠，包括藍鰭吞拿魚、時令寒鰤、鹿兒島和牛、令和の怪物等多款矜貴食材，為你打造冬日限定美食之旅。

旅程第一站當然要飽嘗本鮪滋味！被稱為魚中極品，其肉質富有光澤，油脂甘香，口感嫩滑，一口下去油香四溢，入口即化，因此亦被譽為最珍貴的刺身之一。鮨樂以此打造 2 款人氣菜式—「本鮪壽司盛合」結合不同部位，讓你能一次過品嘗到 4 款不同質感的魚鮮及口感！亦可點上一份「本鮪拖羅丼」—入口即化的大拖羅、味道甘香的中拖羅及鮮美有咬口的蔥粒吞魚拿腩蓉鋪滿醋飯上，啖啖大滿足。

想為旅程增添刺激感，不如點上一客冬日限定的時令寒鰤薄切（$57，原價 $114），有別於刺身配芥末豉油的經典配搭，大廚特意選用酸爽的青檸汁、爽脆辛辣的青蔥及洋蔥配上鮮甜的刺身，食落開胃又特別！而對於海鮮控而言，在日本有著「海中牛奶」美譽，肉質飽滿肥美的「令和の怪物」岩蠔（$49，原價 $98）及鮮香的汁燒原隻北寄貝（$64，原價 $128）亦是大家不能錯過的絕佳滋味！而和牛當然亦是旅程中不可或缺的亮點，生嫩軟滑的鹿兒島和牛巨切壽司（$69，原價 $138），足有 20 厘米長的和牛薄片配上微酸解膩的壽司飯，重磅級美味肯定讓你停不下口！再吃上一份暖笠笠的鍋物，滋味鱈魚白子配上野菜、菌菇及清湯，帶來冬日小確幸。與朋友相聚亦可點上幾款佐酒必備的串燒炸物，配上美酒再點上一客甜品，為旅程畫上完美句號。

牆身佈滿水產木牌裝飾　彷如置身日本魚市場熱鬧氛圍

鮨樂新店以傳統日系風格為設計基調，甫踏入餐廳即可見到掛滿水產木牌裝飾的牆身，彷如置身日本魚市場，嘗盡最新鮮海產風味！店內分為開放式壽司吧枱與舒適卡位兩個用餐區域，無論是與親朋好友三倆小聚，或是想獨自享盡日餐滋味，與大廚暢談美食心得皆非常適合。

Ad Block

鮨樂奧海城分店新張限定優惠

7 款指定食品半價

  1. 本鮪拖羅丼 $104（原價 $208）
  2. 本鮪壽司盛合 $119（原價 $238）
  3. 鱈魚白子鍋 $49（原價 $98）
  4. 汁燒原隻北寄貝 $64（原價 $128）
  5. 鹿兒島和牛巨切壽司 $69（原價 $138）
  6. 令和の怪物 $49（原價 $98）
  7. 時令寒鰤薄切（洋風） $57（原價 $114）

優惠期：即日起至 2023 年 12 月 31 日

鮨樂 Sushi Raku（奧海城分店）

店舖地址 ：大角咀海泓道 1 號奧海城 3 期地下 G23 號舖

營業時間 ：上午11:30 至 晚上10時

聯絡電話 ：2104 6363

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受