大閘蟹優惠｜人氣大閘蟹店Crabtastic 爆膏大閘蟹$88起 蘇州太湖自設養殖場 必試大閘蟹海膽丼

又到大閘蟹季，超人氣大閘蟹店Crabtastic今年繼續為大家帶來高質爆膏大閘蟹，店舖在蘇州太湖自設養殖場，每隻大閘蟹均有產地來源證等証書，絕對安全可靠！店舖提供多個重量的大閘蟹讓大家選購，重量由5両起，現有多買多送優惠，包括買 10 送 1、20 送 3 等，還有一系列大閘蟹海膽美食，鮮味無窮，蟹迷必食！
大閘蟹店推介 Crabtastic大閘蟹多買多送
Crabtastic主打供應來自蘇州太湖自設養殖場的大閘蟹，除了有產地來源證、衛生證以及售賣許可證外，每一隻蟹身亦綁上防偽標籤。自家養殖場的飼養環境及過程亦十分講究，每隻大閘蟹必須飼養足夠 300 天，以小魚、小蝦、螺螄、粟米及水藻作為飼料，絕無添加激素，此外水質更經過淨化處理，乾淨衛生。現時蟹乸及蟹公均已上架，推介大家9月起先吃蟹乸，橙紅色蟹膏鮮甜有彈性，而10月起當造的蟹公蟹膏質感軟滑，鮮味獨特。不論蟹公或蟹乸，店舖均有不同重量供客人選擇，由 5 両起，蟹公甚至大至 10 両，豐儉由人。現更推出買 10 送 1、20 送 3、30 送 5 優惠，多買多送！ 訂購10隻可免費獲贈大閘蟹懶人包一套，大家一於預早訂蟹！
日賣千碗！大閘蟹海膽丼
除了新鮮大閘蟹，店舖更提供以日本海膽炮製的大閘蟹海膽美食。必試去年創下一日賣出一千碗的紀錄「大閘蟹海膽丼」（原價 $880，價惠價 $680），用上 3 隻大閘蟹的蟹肉及蟹膏，配搭 100g 馬糞或白海膽 (海膽品種視乎季節、來貨而定)，飾以金箔，賣相豪華，份量十足，多人分享都同樣滋味！廚師團隊今年更推出「大閘蟹海膽蓋飯」、「大閘蟹海膽手卷」、「大閘蟹海膽壽司」，全部蟹粉菜式均於香港自家工場人手鮮拆拆蟹粉，即時包裝保存，確保味道新鮮，值得一試。
Crabtastic
地址：尖沙咀金巴利道 48B 號地下
營業時間： 12pm – 9pm 查詢電話 / Whatsapp：9587 4992
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